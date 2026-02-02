Soğuk Havada Araç Kullanma İpuçları - Son Dakika
Soğuk Havada Araç Kullanma İpuçları

02.02.2026 11:57
Soğuk havalarda araçların doğru çalıştırılması, motor hasarını önlemek için önemlidir.

Soğuk havalarda araçların yanlış şekilde çalıştırılması, motor aksamında geri dönüşü zor hasarlara ve yüksek onarım maliyetlerine neden olabiliyor. Uzmanı ise soğuk havalarda araçların düzgün bir şekilde çalıştırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Kış aylarında etkisini gösteren soğuk hava, özellikle sabah saatlerinde araçların çalışmasını zorlaştırıyor. Birçok sürücünün aracı çalıştırır çalıştırmaz hareket ettirirken, bu durum motorun yeterli yağlamayı sağlayamadan zorlanmasına neden oluyor. Soğuk motorla ani hareket edilmesi, motor içi parçalarda aşınmayı artırarak ilerleyen süreçte ciddi mekanik arızalara yol açabiliyor. Soğuk havalardan dizel araçlar ise benzinli araçlara göre daha fazla etkilenebiliyor. Dizel motorların çalışma prensibi gereği ilk çalıştırmada kendini toplaması daha uzun sürüyor. Dizel ve benzinli motorlarda araç çalıştırıldıktan hemen sonra yola çıkmanın sibop ve yağ pompası gibi parçalarda hasar riskini artırıyor.

Sivas'ta elektrik ustası Seyit Hazırbulan ise sürücülere uyarılarda bulundu. Hazırbulan, hem dizel hem de benzinli araçlarda ilk çalıştırmadan sonra motorun yağlama yapabilmesi için bir ya da iki dakika rölantide beklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Sibop kırılması, yağ pompası arızası veya sibop kesmesi gibi ciddi problemler yaşanabilir. Bu da 50 bin liranın üzerinde masraflara yol açabilir" dedi.

"Yüksek masraflara yol açabilir"

Soğuk havalarda aracın önüne karton koymanın doğru bir koruma yöntemi olmadığını söyleyen Seyit Hazırbulan, "Soğuk havalarda benzinli araçlara kıyasla dizel araçların daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Bu nedenle sabah ilk çalıştırmada kontağı birkaç kez açıp kapatmak, kızdırma lambası söndükten sonra gelen 'tık' sesini beklemek motorun daha rahat çalışmasını ve daha iyi performans vermesini sağlar. Hem dizel hem de benzinli araçlarda ilk çalıştırmadan sonra motorun yağlama yapabilmesi için bir ya da iki dakika rölantide beklemek gerekir. Aksi halde sibop kırılması, yağ pompası arızası veya sibop kesmesi gibi ciddi problemler yaşanabilir. Bu da 50 bin liranın üzerinde masraflara yol açabilir. Aracın önüne karton koymak doğru bir yöntem değildir. Araç hararet yapabilir, conta yakabilir ve ciddi maddi hasarlar oluşabilir. Koruma yöntemi olarak özellikle çok soğuk gecelerde aracı bir veya iki kez kısa süreli çalıştırmak motorun korunmasına yardımcı olur" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

