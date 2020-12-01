Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması
01.12.2020 22:10
Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
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