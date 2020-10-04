Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi 19 bin sokak hayvanını tedavi etti - Son Dakika

Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi 19 bin sokak hayvanını tedavi etti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak için oluşturduğu "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi" son bir buçuk yıl içinde sağlık sorunu yaşayan 19 bin sokak hayvanını tedavi etti.

Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi 19 bin sokak hayvanını tedavi etti, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak için oluşturduğu "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi" son bir buçuk yıl içinde sağlık sorunu yaşayan 19 bin sokak hayvanını tedavi etti. "Satın alma sahiplen" sloganıyla sekiz yüze yakın sokak hayvanına yeni yuva bulunurken, 160 ton mama dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Bu kapsamda ekipler kentte; sahipsiz, yaralı, engelli, hasta ya da bakıma muhtaç hayvanları yalnız bırakmıyor. Işıkkent ve Seyrek köpek bakımevleri sahipsiz hayvanlara yuva olurken, sokakta yaşayan ve hastalanan sokak hayvanları Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla polikliniğe getirilerek iyileştiriliyor. Sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan can dostlar için yüksek enerji veren mama dağıtımı yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Müdahale Ekibi beş nakil aracı ile hizmet veriyor. Bu ekip tarafından ilk müdahalesi Kültürpark'taki poliklinikte yapılan sokak hayvanları, ortopedi operasyonuna ihtiyaç duyulması halinde Seyrek Köpek Bakımevine yönlendiriliyor. Tedavisi tamamlanan kedi ve köpekler, kısırlaştırılıp işaretleniyor, kuduz ve iç parazit aşıları yapıldıktan sonra alındıkları adrese bırakılıyor. Ekipler sokak hayvanlarına ihtiyaçlarına göre; ortopedi, tümör, fıtık, göz ampütasyon, ağız ve çene operasyonları da yapıyor.

Bir buçuk yıl içinde ise 11 bin 200 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. On bin sokak hayvanına cerrahi müdahale yapıldı ve 19 bin sokak hayvanı da tedavi edildi. "Satın alma sahiplen" sloganıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine son bir buçuk yıl içinde Işıkkent'teki barınakta tedavileri tamamlanan, kısırlaştırılan ve işaretlenen kedi ve köpeklerden 773'üne yuva buldu.

Mama dağıtımı sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 30 ilçede mama dağıtımını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kış aylarında sokak hayvanları için yüksek enerji veren mamalar tercih ediliyor. Son bir buçuk yıl içinde ise büyükşehir 160 ton mama dağıttı.

Öte yandan büyükşehir, Bornova Gökdere Mahallesi'nde sokak hayvanları için Avrupa standartlarında köpek rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezi kuruyor. 20,6 milyon liralık yatırımla yaklaşık 37 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve bin 500 köpeğe yuva olacak Gökdere Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, 2021 yılının temmuz ayında tamamlanacak. Merkezin, köpeklerin psikolojisi düşünülerek diğer bakım evlerinden farklı yeşil alan odaklı olarak tasarlandığı belirtildi. - İZMİR

Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi 19 bin sokak hayvanını tedavi etti
Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi 19 bin sokak hayvanını tedavi etti
Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi 19 bin sokak hayvanını tedavi etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi 19 bin sokak hayvanını tedavi etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenildi Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı
5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın         
21:04
Üzerinden traktör geçen şahıs hayatını kaybetti Üzerinden traktör geçen şahıs hayatını kaybetti         
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi         
19:17
Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi         
18:04
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti         
11:27
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var         
20:13
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 21:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi 19 bin sokak hayvanını tedavi etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei