Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı

Son dakika haberi... - Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı Tarım arazilerinin de zarar gördüğü orman yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın sabah saatlerine kadar süren...

- Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı

Tarım arazilerinin de zarar gördüğü orman yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın sabah saatlerine kadar süren olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü orman yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor

Söke'nin Akçakonak Mahallesi eski atış poligonu yakınlarında zirai bölgede dün saat: 15.50 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle önce zeytinlik alana yayıldı ve ardından da ormanlık alana sıçradı. Hızla büyüyen ve diğer mahallelere de sıçrayan yangına ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince müdahale edildi. Milas'ta konuşlu helikopter yangın söndürme çalışmalarına sevk edildi. Ardından İzmir Denizli ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinden çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve iş makinesi bölgeye sevk edildi. 5 helikopter ve 2 uçakla yapılan müdahale hava kararınca durduruldu. Söke Kaymakamlığı yangının yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine tedbir amaçlı olarak 90 evi tahliye etti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da koordine ettiği söndürme çalışmalarına AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için bölgeye gönderildi. 100 arazöz, 500 işçi, Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, su tankerleri ve iş makineleriyle birlikte sabaha kadar yangına müdahale etti.

Günün aydınlanmasının ardından tekrar helikopter ve uçakla müdahale başladı ve rüzgarın da etkisini azaltmasıyla kontrol altına alındı. Sabah saatlerinden havadan müdahalelerin devam ettiği yangında, yanan alanlar da havadan fotoğraflandı. Çekilen fotoğraflar yanan alanı ve yangının boyutunu gözler önüne serdi. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangın nedeniyle Söke Ovası'ndaki verimli binlerce dönüm tarım ve zirai arazisinin yangından zarar gördüğü belirtildi.

Orman Yangını söndürmede görevli tüm hava araçlarının da görev aldığı yangında alevler havadan ve karadan yapılan olağanüstü müdahaleler sonucu söndürüldü. Orman arazisinin yanında çok miktarda tarım arazisinin de yandığı bölgede hasarın ve yanan alanın çok fazla olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı

Yangın, Tarım, Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Söke'deki orman yangını olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı - Son Dakika

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