Soma'da, "Teknolojik Sera Bölgesi" kurulması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma'da, Teknolojik Sera Bölgesi kurulması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Anadolu Birlik Holding Enerji Grup Başkanı Mesut Dal, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Müdürü Hayati Aslan ve Bakanlık temsilcileri ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Toplantıda, Soma Termik Santrali'nden elde edilen sıcak sudan yararlanarak "Teknolojik Sera Bölgesi" kurulmasına dair görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Özkan, "Teknolojik Sera Bölgesiyle ilgili hazırlanan fizibilite raporlarını müzakere ettik. Soma Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Termik Santrali iş birliğiyle seracılık yatırımlarının alt yapısını hazırlamak ve sera yatırımlarının gerçekleşmesini temin etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.