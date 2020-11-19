Somaspor: 0-1 - Son Dakika

Somaspor: 0-1

19.11.2020 15:06
Somaspor: 0-1, System.String[]

STAT: AtatürkHAKEMLER: Doğu Yılmaz (xx), Bülent Korkmaz (xx), Erdem Tanış (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - İlyas (xx) (Dk. 79 Battal xx), Cenk (xx), Metin (xx), Burak (x), Arif (xx) (Dk. 69 Fatih x), Mustafa Aşan (xx), Namık Barış (x) (Dk. 69 Mustafa Değirmenci x), Özkan (xx) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Doğu Yılmaz (xx), Bülent Korkmaz (xx), Erdem Tanış (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - İlyas (xx) (Dk. 79 Battal xx), Cenk (xx), Metin (xx), Burak (x), Arif (xx) (Dk. 69 Fatih x), Mustafa Aşan (xx), Namık Barış (x) (Dk. 69 Mustafa Değirmenci x), Özkan (xx) (Dk. 76 Batuhan x), Doğukan (xx), Hakan Kuş (x)SOMASPOR: Muharrem Tunay (xxx) - Melih (xxx), Uğur (xx) (Dk. 62 Emre Tekin xxx), Muhammed (x) (Dk. 63 Yasin xxx), Nurettin (xxx), Onur (xx), Hakan (xxx) (Dk. 87 Erkul), Enes (xx), Özcan (xxxx) (Dk. 87 Armağan Beytullah),Ali (xx), Umut Koray (xxx) (Dk. 79 Abdulkadir xx)GOL: Dk. 66 Özcan (Somaspor)SARI KARTLAR: Arif, Burak, Batuhan, Battal, Mustafa Değirmenci (Karşıyaka), Özcan, Enes, Ali (Somaspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki zirve mücadelesinde lider Somaspor, Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 yenerek koltuğunu korudu. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 66'ncı dakikada Özcan attı. Bu skorla gol yemeden üst üste dördüncü galibiyetini alan, 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle yoluna namağlup zirvede devam eden Somaspor, 23 puana ulaştı. Ligde 12 yıl sonra yakaladığı 8 maçlık yenilmezlik serisini son bulup kendi rekorunu kırma fırsatını kaçıran Karşıyaka ise 18 puanda kaldı. Kaf-Kaf, grupta galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı.20'nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Namık Barış'ın şutunu defans kale önünden çıkardı.31'inci dakikada konuk ekipten Muhammed'in karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi.40'ıncı dakikada Karşıyaka defansının ofsayt gerekçesiyle duraklamasından faydalanan Özcan'ın şutu yandan auta çıktı.İlk yarı golsüz bitti.57'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Karşıyakalı Doğukan'ın şutu yan direkte patladı.66'ncı dakikada Somaspor öne geçti. Sol kanattan Hakan'ın ortasıyla ceza sahasında buluşan Özcan düzeltip şık vurdu: 0-1.90+1'inci dakikada gelişen konuk ekibin hızlı hücumunda Erkul'un kaleci Erdoğan'ın üzerinden aşırttığı top yan direkten döndü.90+6'ncı dakikada Batuhan'ın yerde kaldığı pozisyonda Karşıyakalılar penaltı beklerken Hakem Doğu Yılmaz devam kararı verip ardından bitiş düdüğünü çaldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Değirmenci, Bülent Korkmaz, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor: 0-1 - Son Dakika Spor


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