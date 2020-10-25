Son Dakika | Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika

Son Dakika | Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı

25.10.2020 15:00

Son dakika haberleri: Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı -Bel ve bacakları kırılan, ardından bir bacağı kesilen kadın, 3 yıl boyunca 1 lira bile masraf ödemeden tedavi edildi -Sağlanan protez yardımıyla tekrar yürüyen 2 çocuk annesi kadın, Cumhurbaşkanı...

Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı

-Bel ve bacakları kırılan, ardından bir bacağı kesilen kadın, 3 yıl boyunca 1 lira bile masraf ödemeden tedavi edildi

-Sağlanan protez yardımıyla tekrar yürüyen 2 çocuk annesi kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

ANTALYA - 5 yıl önce dördüncü katta bulunan evinin balkonundan düşerek ağır yaralandıktan sonra ayağı kesilmek zorunda kalan 2 çocuk annesi, 5 yıl sonra takılan protez yardımıyla ilk adımını attı. Yürümenin tadını çıkaran anne, 1 lira bile ödemeden sağlığına kavuştuğu ve tekrar yürüyebildiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konya'nın Seydişehir İlçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nilüfer Küçük bundan 5 yıl önce dördüncü katta bulunan evinin balkonundan düşerek ağır şekilde yaralandı. Beli ve her iki bacağı kırılan Nilüfer Küçük yaklaşık 3 yıl boyunca yatakta tedavi gördü. Bu süreçte kangren olan bir ayağını da kaybetti. Tedavisi Antalya ve Konya'da devam eden Küçük, yeniden yürüme hayallerinden hiç vazgeçmedi.

Protez takıldı

Nilüfer Küçük, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal'a ulaşarak durumunu anlattı ve yürümek, hayata tutunmak istediğini söyledi. Milletvekili Çokal ve Nilüfer Küçük birlikte yaptıkları araştırmalar ve doktorlarla yaptıkları görüşmeler sonrasında özel bir protez ile yürünebileceğini öğrendiler. Vakit kaybetmeden gerekli girişimlere başladılar ve kısa süre içinde Nilüfer Küçük'e Antalya'da protez takıldı. Fizik tedavi sürecinin ardından Küçük hiçbir destek almadan 5 yıl sonra yeniden yürümeye başladı. Nilüfer Küçük'ün umuda attığı ilk adımlarda Dr. Tuba Vural Çokal da onu yalnız bırakmadı.

"Bir lira bile alınmadı"

Yaşadıklarını anlatan Nilüfer Küçük " Evimden düştüğümde belim kırıldı. Uzun süre yatakta tedavi gördüm. Tedavime devam edebilmek için Manavgat'a taşındım. Bir süre sonra ayağım kangren oldu. Maalesef ayağımı kaybettim. Tedavim aralıksız devam etti. Bu süreçte benden bir lira bile almadılar. Yıllarca yatakta tedavi oldum her şeyi devletimiz karşıladı" dedi.

Yeniden yürümenin hayalini kurduğunu söyleyen Küçük "Bacağımı kaybettikten sonra çok üzüldüm. Yeniden yürümenin hayalini kurdum. Bu süreçte Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal'a ulaştım. Benimle çok ilgilendi. Hep yanımda oldu. Protezle yürüyebileceğimi öğrendik. Tuba hanım tüm süreci takip etti ve protez takıldı. Bu süreçte de devletimiz her şeyi karşıladı. Benden hiçbir ücret almadılar. Sonra da Tuba Hanım beni yalnız bırakmadı. Fizik tedavim başladı. Gelip gitmem için araç ayarlandı. ve bu gün kendi kendime yeniden yürüyorum" diye konuştu.

"Hayata daha sıkı sarılacağım"

Hayata daha sıkı sarılacağını ifade eden Nilüfer Küçük " sanki yeniden hayata döndüm, yeni bir hayata başlayacağım için çok mutluyum. Bu süreçte devletimizin gücünü ve varlığını her zaman yanımda hissettim. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden ve Tuba Hanımdan razı olsun" şeklinde konuştu.

"Nilüfer hanımı yalnız bırakmayacağız"

Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal da şunları söyledi " Nilüfer hanım bugün bizi ayakta karşıladı ve beraber yürüdük. Kendi eliyle pişirdiği kahveleri bize kendisi ikram etti. Onun attığı adımlara şahitlik etmenin, elinde kahve tepsisiyle yürüyerek bize ikram bulunduğu anı yaşamanın mutluluğunu kelimeler ile anlatmam mümkün değil. Nilüfer hanım hayata yeniden tutunmak, her bakımdan geleceğe emin adımlar atmak için azmini kaybetmiyor. Hayallerinin peşinden koşacak. Biz de Onun yanında olmaya devam edeceğiz."

Son Dakika | Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı
Son Dakika | Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı
Son Dakika | Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı
Son Dakika | Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı
Son Dakika | Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı
Son Dakika | Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı
Son Dakika | Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son Dakika | Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 5 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika


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