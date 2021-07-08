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Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı

08.07.2021 15:00

Gelen son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Emre Gölü'nde yapılan denemeler sonrası ilk sıcak hava balonu havalandı.

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Emre Gölü'nde yapılan denemeler sonrası ilk sıcak hava balonu havalandı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Ümit ediyoruz ki binlerce, milyonlarca kişiyi ağırlayacağız. Biz buna hazırız ve Afyonkarahisar gerçekten gizemli şehir diyoruz, görülmeye değer eşsiz bir memleket" dedi.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya illeri sınırlarında bulunan 3 bin yıllık geçmişi olan Frig Vadisi'nde ilk sıcak hava balonu uçuşları yapıldı. Frig Vadisi'nin 'Ege bölgesinin Kapadokyası' olması için yürütülen çalışmalar kapsamında vadinin en güzel noktalarından biri olan Emre Gölü'nde uçurulacak sıcak hava balonları ile test uçuşları başarıyla tamamlandı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, il müdürleri ve davetlilerin katıldığı etkinlikte gün doğumunda Emre Gölü'ne ilk sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi. Öte yandan Emre Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin gezinti yapması için de 'Saltanat kayağı' adı verilen kayık hazırlandı.

'BALONLARIMIZ ARTIK AFYONKARAHİSAR'IN SEMALARINDA'Vali Gökmen Çiçek, gizemli şehir Afyonkarahisar'da ayrı bir mutluluk yaşadıklarını aktardı. Milletvekilleriyle hayal kurup karar verdiklerini söyleyen Çiçek, "Özellikle hem bu bölgeyi hem Ayazini'ni yani Frigya'yı ayağa kaldıracaktık. Frigya'yı tüm Türkiye'nin tanımasını sağlayacaktık. Balon uçuşları yapalım diye hayal etmiştik, planlamıştık. Büyük bir uğraş verdik hep beraber bugün çok şükür o uğraşlarımızın sonucunda balonlarımız artık Afyonkarahisar'ın semalarında inşallah olacak. Özellikle gölde teknelerimiz, gökyüzünde balonlarımız, gölümüzde su sporlarımız olacak. Gökyüzünde balonlarımızla beraber Afyonkarahisar'ın eşsiz havasını, doğasını, güzelliğini görmek için tüm Türkiye'deki tüm Avrupa'daki hem hemşerilerimizi hem de tüm oradaki insanları buraya davet ediyoruz. Bu gizemli şehri, bu eşsiz güzelliği gelip görsünler. İnşallah ümit ediyoruz ki binlerce, milyonlarca kişiyi ağırlayacağız. Biz buna hazırız ve Afyonkarahisar gerçekten gizemli şehir diyoruz, görülmeye değer eşsiz bir memleket" dedi.'ÇOK MUTLUYUZ'Milletvekili Veysel Eroğlu ise Emre Gölü'nün, tabiat görüntüleriyle muhteşem olduğunu ifade etti. Emre Gölü'nün Frigya'nın merkezi olduğunu söyleyen Eroğlu, "Afyonkarahisar şu anda termal, tabiat, sağlık, spor ve kültür turizminin merkezi oldu. Dolayısıyla özellikle burada bugün hakikaten çok mutluyuz. Balonlarımız geldi. Artık bu balonlarla gelecek olan yerli ve yabancı turistler inşallah bu tabiat güzelliklerini gökyüzünden seyredebilecek" diye konuştu.Milletvekili Ali Özkaya da, "Afyonkarahisar'ı geçerken uğradığınız bir yer olarak düşünmeyin, Afyonkarahisar'a zaman ayırın. Zaman ayırdığınızda göreceksiniz ki Afyonkarahisar'da tarihin her dönemine ait çok ciddi kültür ve tarihi miraslarımız var" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak için bir çalışma içerisine girdiklerini ifade etti.


Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı

Veysel Eroğlu, Gökmen Çiçek, Ali Özkaya, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde ilk sıcak hava balonu havalandı - Son Dakika


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