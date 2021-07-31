Son dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Söz konusu cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif amaçları ve açıklamaları olanlar ülkede kapsamlı bir iç karışıklık çıkarma hevesindedir." dedi.

Usta, Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi önünde yaptığı basın açıklamasında, Konya'da dün yaşanan olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınızca yürütülen soruşturmanın sürdüğünü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli tüm işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Katil zanlısı olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin yakalanması için tüm imkanların seferber edildiğini hatırlatan Usta, "Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemler sürmektedir. Söz konusu işlenen cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif amaçları ve açıklamaları olanlar ülkede kapsamlı bir iç karışıklık çıkarma hevesindedir." ifadelerini kullandı.

"Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız"

Usta, insanların acıları üzerinden siyaset yapanların, Türkiye'nin kardeşliğini hedef alanların amacının ülkede nefret söylemi üretmek olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Olay tüm detaylarıyla bir etnik çatışma değilken bunu Türk-Kürt çatışması olarak gösteren odaklar kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır. Bu topraklar üzerindeki kardeşlik sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon üretenlerin hesapları hep boşa çıkacaktır. Irkçı nefret söylemleri üretmeye çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluktur. Konya'mızın, Türkiye'mizin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar hedeflerine asla ulaşamazlar ve buna kimsenin gücü yetmez. Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimize zeval getirmesin. Kaybettiğimiz 7 cana bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, olayın aydınlatılması için çalışan yetkililerimize kolaylıklar diliyorum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Ailemizin acısı hepimizin, tüm Konya'mızın ve Türkiye'mizin acısıdır. Ailemizin yanındayız."

Mevlana Meydanı'ndan tüm ülkeye birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini söyleyen Usta'ya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi temsilcileri, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.