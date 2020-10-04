Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletten düşerek bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Mustafa Öztürk 07 ND 468 plakalı motosikletle seyir halindeyken Kaplanhanı Yaylası yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek düştükten sonra bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, motosiklet sürücüsü Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öztürk'ün cenazesi yapılan incelemenin ardında Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Alanya'da motosikletle kaza yapan sürücü öldü - Son Dakika