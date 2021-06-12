Son dakika: Almanya'dan Irak'a gitmek isteyen heyet, Düsseldorf Havalimanında polis tarafından engellendi - Son Dakika

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanından Irak'ın Erbil şehrine gitmek isteyen heyetin ülkeden çıkışına polis tarafından izin verilmedi.

Polisin, kamu kurumu Kuzey Alman Radyosuna (NDR) yaptığı açıklamaya göre, aralarında Hamburg eyaleti Sol Parti Grup Eş Başkanı ve Eyalet Milletvekili Cansu Özdemir'in bulunduğu heyetin, "Almanya'nın itibarı zedeleme tehlikesi" gerekçesiyle polis tarafından pasaportları alınarak ülkeden çıkışları engellendi.

Polis sözcüsü, yaptığı açıklamada, Özdemir'in ilk başta eyalet meclisi üyesi olduğunu söylemediğini, milletvekili olduğunu daha sonra öğrendiklerini aktardı.

Avukatlarının müracaatından sonra Özdemir, polis tarafından serbest bırakıldı.

Sorguları süren diğer heyet üyelerinden bazılarının yurt dışına çıkış yasağı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Daha önceki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarından Özdemir'in terör örgütü PKK'ya destek verdiği biliniyor.