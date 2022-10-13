Son Dakika | Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 8 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son Dakika | Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 8 gözaltı kararı

13.10.2022 10:54
Son Dakika | Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Edinilen son dakika haberine göre ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan haklarında beyan, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımına dair deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.


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Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 8 gözaltı kararı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 8 gözaltı kararı - Son Dakika
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