Son Dakika | Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 8 gözaltı kararı

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan haklarında beyan, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımına dair deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
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