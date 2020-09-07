Son dakika! Antakya'da orman yangını söndürülmeye çalışılıyor (2) - Son Dakika

Son dakika! Antakya'da orman yangını söndürülmeye çalışılıyor (2)

Son dakika haberi... BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antakya kırsalındaki ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmalarını, geceden bu yana yakından takip ediyor.

Son dakika! Antakya'da orman yangını söndürülmeye çalışılıyor (2), System.String[]

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antakya kırsalındaki ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmalarını, geceden bu yana yakından takip ediyor. Bu sabah helikopterle çalışmaları izleyen Bakan Pakdemirli, daha sonra açıklamalarda bulundu. Bugün AK Parti'nin Kabine Toplantısı olduğunu hatırlatan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yangın bölgesinde incelemelerde bulunduğunu anlattı. Ülke genelindeki yangınlar hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Eğirdir ve Manavgat'taki yangınlar söndürüldü. Kahramanmaraş Türkoğlu ve Kanlıca ile Samandağ'da bulunduğumuz noktada yangın devam ediyor" diye konuştu.

'YERLEŞİM YERLERİYLE İLGİLİ TEHDİT KALKTI'Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 193 arazöz ve 800 kişilik personelle müdahale edildiğini anlatan Bakan Pakdemirli, "Yangını söndürme çalışmalarında en önemli önceliği yerleşim yerlerine verdik. Şükürler olsun ki can ve mal kaybı yok. 2 köyümüzde 2 vatandaşımıza ait 2 ahırda kısmi zarar var. Şu an itibarıyla yerleşim yerleriyle ilgili tehdit durumu kalkmış durumda. Dün gece saatlerinde Yaylacık'ta yerleşim yerini tehdit etmemesi maksadıyla orman teşkilatının kullandığı tekniklerden olan karşı ateş tekniğini kullanarak yerleşim yerlerini emniyet altına aldık" dedi. 'İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI VERİMLİ KULLANIYORUZ'Yangın söndürmede kullandıkları teknolojileri aktaran Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Geceleri uçak ve helikopter uçmuyor ama uçakların ve helikopterlerin uçmadığı yerde ilk defa bu sene insansız hava araçlarını çok verimli olarak kullanmaya başladık. Bunun yanında 30 metre çözünürlükte rüzgar simülasyonlarını da Meteoroloji Genel Müdürlüğü bize sağlıyor. Bununla birlikte yangının ilerleyen saatlerde nereye ilerleyeceğine dair tahminleri yapıyoruz. Bugün şu an yangının olduğu yeri gece 03.00-04.00 gibi kabaca tahmin ediyorduk. Özellikle bir teşekkür etmek istiyorum. Bu bölgede bizim insansız hava aracımız yok, Ege Bölgesi'nde. Bu bölgede bize insansız hava araçları desteği veren başta Emniyet Genel Müdürlüğü'müze, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Orman teşkilatımız tüm yeni teknolojileri araştırıyor. Uydu üzerinden yangınların ilk tespit noktasında da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız."'EN ZOR COĞRAFYA'Yoğun sis nedeniyle hava araçlarıyla yangın söndürmeye bugün en verimli olarak saat 11.00'de başlayabildiklerini bildiren Pakdemirli, şöyle devam etti: "Şu an itibarıyla 'kontrol altında' diyemiyoruz ama en kısa sürede kontrol altına almaya, çalışmaya devam ediyoruz. Zor bir coğrafya ve bundan da büyük yangınlar içinde bulundum ama coğrafya itibarıyla en zor coğrafya, diyebilirim. İnşallah en başta orman teşkilatı, tüm kamu kurumu katkılarıyla burayı kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. 'Alo 177 Yangın Hattı'mızı tekrar hatırlatalım. Vatandaşlarımızın 'Alo 177'i arayarak gördükleri yangınları ihbar etmeleri son derece önemli. Bugün her ne kadar kulelerimizden, insansız hava araçlarımızdan bu tespitlere başlamış olsak da hala önemli ölçüde yangını da vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar üzerinden tespit ediyoruz. O yüzden ihbarların önemli olduğunu söylüyoruz."'BÖLGE AĞAÇLANDIRILACAK'

Yangın çok dağınık alanda parça parça meydana geldiği için henüz ne kadar alanın zarar gördüğünü tespit etmediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Çok kurak bir hava durumu yaşıyoruz bugünlerde. Bu biraz daha sürecek gibi. Vatandaşlarımızdan ricamız; ormanlara girmesinler, ateş yakmasınlar. Bu alanlardan geçerken dikkatli olsunlar. Anız yangınları bu dönemde çok önemli. En başta hiç yapılmaması lazım ama bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. İnşallah en kısa sürede bu yangını neticelendireceğiz. Söndürür söndürmez de temizlik çalışmalarının ardından eski haline kavuşması için ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Türkiye'nin büyük yangınlarından değil, orta ölçekli bir yangındır ama çok da ufak değil" dedi.


Bekir Pakdemirli, Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Antakya'da orman yangını söndürülmeye çalışılıyor (2) - Son Dakika


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