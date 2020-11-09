Son dakika... Arnavutluk'taki FETÖ iltisaklı şirkete "para aklama" soruşturması - Son Dakika

Son dakika... Arnavutluk'taki FETÖ iltisaklı şirkete "para aklama" soruşturması

09.11.2020 11:03
Son dakika... Arnavutluk'taki FETÖ iltisaklı şirkete

Gelen son dakika haberine göre Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı olduğu bilinen "Turgut Özal Education" şirketinin, "para aklama" suçundan soruşturulduğu ve olayın Tiran Savcılığına sevk edildiği belirtildi.

Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı olduğu bilinen "Turgut Özal Education" şirketinin, "para aklama" suçundan soruşturulduğu ve olayın Tiran Savcılığına sevk edildiği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, polisin ülkedeki bazı eğitim kurumlarını yöneten şirkette arama yaptığı ve bu okullardaki bazı üst düzey yöneticilerin ifadelerini aldığı kaydedildi.

Polisin, şirketin ülkedeki bazı gayrimenkullerin satın alımını yasal kaynaklarla göstermediğinden şüphelendiği, son günlerde vergi idaresi tarafından şirketin tüm evraklarının kontrol edildiği bildirildi.

Haberlerde ayrıca son 3 yılda firmaların özel tescil numarası olan NİPT üzerinden gayrimenkul alım satımında şüpheli işlemler yapılması, yapılan harcamaların okul masrafı ve öğrenci sayısıyla uyuşmaması nedeniyle Tiran Polisi Mali Suçları Soruşturma Dairesinin birkaç gün önce bu eğitim kurumunun yeni sahiplerinin ifadesini aldığı belirtildi.

Soruşturmanın, şirketin hisselerinin satışından elde edilen 10 milyon dolarlık miktarın harcanmasının ardından başlatıldığı, ifadesi alınması gerekenler listesinde bulunan 2 Türk vatandaşının ise 3 ay önce Tiran'dan ayrıldığı ifade edildi.

4 kişinin ifadesi alındı

Mali suçlar kapsamında şimdiye kadar 4 kişinin ifadesinin alındığı aktarılan haberlerde, okul ya da banka hesaplarına el koyma tedbiri olmadığı ifadesine yer verildi.

Haberlerde ayrıca "terörün finanse edilmesi gibi onlarca şüpheli işlemin, Mali Suçları Soruşturma Dairesi ve Para Aklama ile Mücadele Müdürlüğünü, banka ödemelerinin hacmi ve Turgut Özal Kolejinin eski sahipleri olan Türk vatandaşları Rahmi Tozduman, Davut Hancıoğlu, Adnan Hoşoğlu ve Yakup Arslan'a yönelik bir mali rapor hazırlamaya sevk ettiği" belirtildi.

Ülkede basınındaki haberlerde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bu rapor, soruşturulmak üzere Tiran Savcılığına sevk edildi. Zira, bu paraların Türkiye dahil olmak üzere dünyanın bazı ülkelerinde terör örgütü olarak kabul edilen FETÖ ile yakın ilişkisi olan bazı Türk vatandaşlarının hesaplarına girdiğine dair şüpheler bulunuyor. İşlemler, 6 Mart 2017'de başladı. Bu tarihte, yukarıda bahsi geçen kişiler Turgut Özal Eğitim Kurumunun hissedarları olarak söz konusu hisselerin yüzde 100'ünü 'BF Cooperatief UA' isimli Hollandalı şirkete satmaya karar verdi. Bu şirketin merkezi Amsterdam'da olsa da sahibi FETÖ ile yakın ilişkisi olan Fahri Özçelik isimli bir Türk vatandaşıdır. Bu kişi, başarılı bir iş adamı olmasının dışında FETÖ'nün Hollanda'daki mali aktivitelerinde önemli rol oynayan Hollanda Genç İş Adamları Federasyonu (HOGIAF) üyesi olarak da tanınmaktadır."

Şirket vergi müdürlüğünce kontrol edildi

Öte yandan "Turgut Özal Education" şirketinin açıklamasına da yer verilen haberlerde, şirketin en son vergi müdürlüğü tarafından kontrol edildiğini ancak herhangi bir usulsüzlük belirlenmediğini bildirdiği belirtildi.

Şirketin, Arnavutluk makamları nezdinde yasal yolları izlemeye devam edeceği aktarılan açıklamada, "Denetim ve kontrollere rağmen, anaokulundan EPOKA Üniversitesine kadar şirketin tüm eğitim kurumları, gündemi ve mesajları belirsiz kişiler tarafından tuhaf ve anlamsız bir baskı altındadır. Bu kişiler, salgın sürecinde eğitim devam ederken, polisin belirli yapıları aracılığıyla sözlü şiddet, keyfi eylem ve baskı uyguladı." ifadesi yer aldı.

Bu arada, AA tarafından Aralık 2017'de yayınlanan haberde, FETÖ'nün Arnavutluk'taki Turgut Özal Kolejini Hollanda merkezli FETÖ'ye yakın "BF Cooperatief UA" şirketine devrederek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ifade edilmişti.

AA muhabirinin Arnavutluk Milli Ticaret Merkezinden edindiği belgeye göre, FETÖ'ye ait kolejin hissedarlarından Hancıoğlu, Arslan, Hoşoğlu ve Tozduman'ın 6 Mart 2017'de yaptıkları toplantıda, hisselerin Hollandalı şirkete devredilmesine karar verilmişti.

Arnavutluk'ta "Turgut Özal Education" tarafından yönetilen anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere 8 okul bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Turgut Özal, Arnavutluk, Tiran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Arnavutluk'taki FETÖ iltisaklı şirkete 'para aklama' soruşturması - Son Dakika


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