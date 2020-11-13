Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

13.11.2020 11:35
Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 11 bin 787 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanarak vaka sayısının 512 bin 652'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 73 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 172 artışla 9 bin 317 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1587 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 6 bin 155 artarak 233 bin 849'a ulaştığını ifade etti.

Gürcistan

Gürcistan'da son 24 saatte 3 bin 473 vakayla günlük tespit edilen en yüksek sayıya ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir gün içinde Kovid-19'dan dolayı 37 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 636'ya ulaştı.

Ülkede, 3 bin 473 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 73 bin 195'e, iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 342 artarak 55 bin 511'e yükseldi.

Toplam 16 bin 981 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 633 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 638 artarak 119 bini geçti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 326 artarak 108 bin 958'e, 6 kişinin daha kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1924'e ulaştı.

Ülkede 8 bin 247 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 20 kişinin sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Kazakistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Yerlan Kiyasov'un yaptığı açıklamaya göre, son iki haftada ülke genelindeki Kovid-19 sayısında yüzde 1,7 artış kaydedildi.

Kiyasov, ülkedeki kırmızı ile işaret edilen riskli bölge sayısının ikiden dörde çıktığını belirtti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 142 artarak 69 bin 617'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 214 artarak 66 bin 886 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 593 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 128 hastanın tedavisi sürüyor.

Ayrıca, 1 Eylül'den bu yana uzaktan eğitimin sürdüğü tüm üniversite ve yüksek eğitim kurumları Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla 16 Kasım'dan itibaren normal eğitime geçecek.

Kırgızistan

Eski Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Kanıbek İsakov, tedavi gördüğü Bişkek'te zatürreden yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 8 yıldır Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi'nde (KOŞÜ) rektörlük görevini yapan Prof. Dr. İsakov, Eylül 2019'da Eğitim ve Bilim Bakanlığı görevine getirilmişti.

Kırgızistan'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 567 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 65 bin 454'e çıktı.

Ülkede, virüs nedeniyle ölü sayısı 2 artarak 1195'e, iyileşen sayısı ise 483 artarak 56 bin 307'ye ulaştı.

Kırgızistan'da, Kovid-19 hastalarından 3 bin 916'sı evde, 3 bin 347'sin de hastanelerde tedavi görüyor.

Koronavirüs, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: "Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz" Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım         
11:21
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi         
10:32
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek         
10:17
Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü         
10:09
Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada         
09:48
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı         
09:40
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 11:55:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei