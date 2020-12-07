Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

- Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirildi

İSTANBUL - Bağcılar'da matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirirken 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 4 Aralık günü Bağcılar'daki adrese düzenlenen operasyonda T.G., B.B., ve Y.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

1 milyon 56 bin lira sahte banknot

Adreste yapılan aramalarda ise 1 milyon 56 bin lira sahte banknot, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet yazıcı, 2 adet löminetör, 2 adet giyotin, 1 adet tabanca ile çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs, 5 Aralık'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.