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Son dakika haberi: BAGFAŞ'IN KAPATILMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI - Son Dakika

Son dakika haberi: BAGFAŞ'IN KAPATILMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

27.07.2021 12:49

Gelen son dakika haberlerine göre BANDIRMA Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptığı açıklamada, işletmenin faaliyetinin durdurulması kararının iptali için açılan davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın savunmasından sonra yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesinin...

BANDIRMA Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptığı açıklamada, işletmenin faaliyetinin durdurulması kararının iptali için açılan davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın savunmasından sonra yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiği açıklamasında bulundu.

BAGFAŞ, geçen ay Marmara Denizi'ni kirlettiği gerekçesiyle gündeme geldi. Balıkesir Valiliği'nce 10 Haziran'da yapılan açıklamada, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığının tespit edilmesi üzerine 1 Haziran'da 96 bin 561 lira, daha önce de biri 2018, diğeri ise 2020 yılında olmak üzere 3 kez ceza uygulandığı belirtildi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlık tarafından 12 Haziran'da yapılan açıklamada ise Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan ve denizi kirlettiği gerekçesiyle gündeme gelen BAGFAŞ'ın, faaliyetlerinin firmanın 19 bin 385 ton sıvı amonyağı bitirmesi ve 428 bin ton ihracatı yapması için faaliyetlerinin 50 gün sonra durdurulacağı bildirildi.

Bunun üzerine BAGFAŞ, KAP aracılığıyla açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denizi kirlettiği gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdiği Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), 14 Haziran'da Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptığı açıklamada, işletmenin 50 günlük verilen süre sonunda faaliyetini durduracağı belirtilerek, şirket yönetiminin, karara karşı yasal haklarını kullanacakları belirtti.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

BAGFAŞ'tan KAP'a yapılan açıklamada ise, '12 Temmuz 2021 tarihli duyurumuzda belirtildiği üzere, T.C.Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858-1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetlerinin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde şirketimizce dava ikame edildiği belirtilmiştir. Tarafımızca dava konusu edilen idari yaptırım kararının davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın savunmasından sonra yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına Balıkesir 1. İdare Mahkemesi tarafından karar verilmiş olup karar şirketimiz avukatlarına 16.07.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir' denildi.

Son dakika haberi: BAGFAŞ'IN KAPATILMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
Son dakika haberi: BAGFAŞ'IN KAPATILMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
Son dakika haberi: BAGFAŞ'IN KAPATILMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
Son dakika haberi: BAGFAŞ'IN KAPATILMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
Son dakika haberi: BAGFAŞ'IN KAPATILMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Gübre Fabrikaları, Marmara Denizi, Balıkesir, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BAGFAŞ'IN KAPATILMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI - Son Dakika


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