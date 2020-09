Son dakika! Bakan Soylu: Reyhanlı patlaması sorumlusu terörist yakalandı (2) - Yeniden - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bombalı 2 terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Ankara'da Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) 2019/2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve polis müdürleri katıldı. 5 PMYO'dan 1641 polisin mezun olduğunu törene, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'ndan da temsili olarak 60 kişi katıldı.

'GECE 12 İTİBARIYLA MÜZİK SONA ERECEK'Törende konuşan Bakan Soylu, koronavirüs salgınına değinerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile bu sıkıntıların atlatılacağını söyledi. Dün akşam salgınla ilgili kabinede değerlendirilen kararların genelge olarak valiliklere iletildiğini kaydeden Soylu, "Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası, diye bir şey söz konusu değildir. İstisnasız maske olacak. Genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Kolluk kuvvetlerimize de bu konuda tüm tedbirlerin kanuni çerçeve içinde alınması gerektiğini, maskesiz görülen kişilere istisnasız ceza yazılması gerektiğini ifade ettik. ve yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik hem de plak gibi teyp gibi playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibarıyla müzikler de sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, derhal uygulanmaya başlayacak" dedi.'TERÖRİST ERCAN BAYAT YAKALANDI'Terörle mücadele operasyonlarına değinen Bakan Soylu, "Bu sabah itibarıyla MLKP terör örgütünden şu ana kadar 34 kişi gözaltın alındı. DEAŞ sözde emiri yakalanmıştı, o operasyon devam ediyor. Yine bu sabah itibarıyla 11 irtibatlı kişi tutuklandı, kaçan 1'i daha yakalandı. Bugün yine bir vilayetimizde DEAŞ'le ilgili bir operasyon yapıldı. 10 hedefimiz vardı, 6'sını aldık. Yani durmadığımızı, terörle mücadele konusunda büyük bir adım attığımızı ifade etmek istiyorum. 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. ve bunu üstlenen 'THKP-C (Acilciler)' diye sınırın biraz öteki tarafında olan ve Türkiye için her daim sinsi ve hain planlar yapan bir örgüt. O saldırının sorumlularından bir tanesi, 'terörden aranlar listesi'nde 'mavi kategori'de yer alan Ercan Bayat'ı aldılar getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiler. Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.'768 KİŞİYİ İKNA YOLUYLA DAĞDAN İNDİRDİK'Bir yandan silahlı operasyonlarla diğer yandan ikna çalışmalarıyla ve Diyarbakır 'da 'evlat nöbeti' tutan ailelerle el ele terörün bu ülkenin gündeminden çıkması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Soylu, şunları söyledi: "Son yıllarda terörle mücadelede attığımız en önemli adımlardan bir tanesi de ikna süreçlerimizdir. Ailelerle görüşmek suretiyle 2016'nın son çeyreğinden bugüne kadar tam 768 kişi ikna edilerek dağdan indirilmiş ve adalete teslim edilmiştir. Bu, terörle mücadeledeki bambaşka bir boyuttur. 2016'da 49 kişiydi, her yıl kapasitemizi artırdık, geçen yıl 273 kişiye ulaştık, bu yılki rakamımız da şu ana kadar 146'dır. ve ikna faaliyetlerimiz halen terörle mücadelemizde en çok önem verdiğimiz saha faaliyetlerimizden biridir. Öte yandan Orta Doğu bölgesine komşuyuz ve burada uzun yıllardır süregelen istikrarsızlık ve geri kalmışlık, bunun getirdiği göç, uyuşturucu ticareti baskısı, kaçakçılık ve diğer olumsuzlukların her biri, bizim için ayrı bir iç güvenlik meselesidir. Geçen yıl, tam 468 bin kaçak göçmen yakalanmıştır. Dünyada başka bir ülkede, bu başlıkta böyle bir rakam ve böyle başarı söz konusu değildir. Uyuşturucu mücadelesinde kendimizi bir başka ülkeyle değil ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamıyla kıyaslayabiliyoruz. 2017 yılında tüm AB ülkelerinde toplam 5.4 ton eroin yakalanmışken Türkiye'de aynı yıl 14.9 ton eroin yakaladık. Keza yine 2017'de tüm AB ülkelerinde yakalanan kubar esrarın yarısı kadar miktarı, tek başına Türkiye yakalamıştır. Yılbaşından bugüne kadar yakaladığımız, tarihimizin en yüksek kök keneviri miktarı 98 buçuk milyon adet. Ne kadar para biliyor musunuz? 3 milyar dolar, yaklaşık 22 milyar lira. Biz bunu eğer yakalamamış olsaydık bu para kime gidecekti? Sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptık, bunlar içinde terör, sanal bahis, sanal kumar var. Birçok kişi gözaltında ve tutuklandı. Sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptık; bunlar içinde terör, sanal bahis, sanal kumar var. Birçok kişi gözaltında ve tutuklandı."'KLAVYE SAVCILARI VE CEP TELEFONU HAKİMLERİ, ÜLKE YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR'Bakan Soylu, dijital ortamın, özellikle FETÖ'cü sosyal medya hesapları eliyle manipülasyon alanı olmaması için de yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Devletin tüm kurumlarına, bilhassa yargı ve güvenlik kurumlarına duyulan güveni sarsmak için kaynağı belli ve planlı provokasyonlarla karşı karşıyayız. Türkiye'yi 'Twitter'da TT yapılarak adaletin tesis edilebildiği bir ülke' gibi göstermeye çalışıyorlar. Linç kültürünü ikame etmeye çalışanlar, yurt dışından FETÖ'cü hesapların yönlendirmesiyle sosyal medyayı devletin adalet sisteminin yerine koyup onun üzerinden toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar. İlişkileri öylesine açık ki. Önce FETÖ'cüler söylüyorlar, iddiayı ortaya atıyorlar sonra da PKK müzahiri gazete ve siteler bunu haberleştiriyorlar. Sosyal medya mahkemeleriyle klavye savcıları ve cep telefonu hakimleriyle ülkenin güvenlik ve asayiş gündemini akıllarınca yönetmeye çalışıyorlar. Bunların hepsini reddediyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir; hakimi, yargıcı, savcısı vardır. O hakim ve savcılar, sosyal medyanın bölünmüşlüğü üzerinden karar vermezler, vermeyeceklerdir. Türkiye'nin değer yargılarının birikimlerini sosyal medya üzerinden yargılayamazsınız."