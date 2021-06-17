Üye Girişi
Son Dakika | Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti

17.06.2021 22:29

Son dakika haberler: Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli küçük ev aletleri sektöründe yerli üretim yapan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti.

Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli küçük ev aletleri sektöründe yerli üretim yapan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Gümüşdağ Elektronik AŞ'nin Başakşehir'deki yeni üretim tesislerini ziyaret etti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan fabrikada üretilen elektrikli küçük ev aletlerine ilişkin bilgi alan Varank, tesisin üretim birimlerinde inceleme yaptı. Varank, fabrikada montaj hattının başına geçti ve tost makinesi montajı gerçekleştirdi. Burada çalışanlarla da sohbet eden Varank, öğle yemeğini işçilerle birlikte yedi.

"Bu tesisten 420 vatandaşımız evine ekmek götürebiliyor"

Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Varank, firmanın yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de küçük ev aletleri alanında üretim yaptığını aktararak, "Şimdi daha büyük bir fabrikada üretime başladılar. Son 3 ayda 300 kişilik kadrolarını 420 kişiye çıkardılar. Bu tesisten 420 vatandaşımız evine ekmek götürebiliyor" dedi.

Varank, elektrikli küçük ev aletleri sektörünün Türkiye'de önemli bir pazara sahip olduğunu belirterek, "Bunun yanında ihracattan pay alabildiğimiz bir sektör. Gümüşdağ Elektronik de hem yerli hem de global markalara, tost makineleri, çay makineleri üretimi yapan, geçen sene 900 bin adet üretimi olan, yeni fabrikasında 1,5 milyon üretimi hedefleyen bir firmamız" ifadelerine yer verdi.

"Bu sektör daha önce Uzak Doğu'dan çok fazla ithalat yapıyordu ama şu an Türkiye'nin üretimi kendine yetebiliyor"

Bakanlık olarak Türkiye'de yatırım yapan bütün firmalara destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Varank, "Türkiye'de yatırım yapan bütün firmalarımız yatırım teşvik sistemimizden faydalanabiliyor. Bu firmamız da bizim desteklerimizle beraber üretimini artırarak küçük ev aletleri sektöründe dünyada önemli bir üretici olmak istiyor. Bu sektör daha önce Uzak Doğu'dan çok fazla ithalat yapıyordu ama şu anda görüyoruz ki Türkiye'nin üretimi kendine yetebiliyor" değerlendirmesini yaptı.

Varank, fabrikada global markaların da ürünlerinin üretildiğini ve ürünlerin yurt dışına satıldığını dile getirerek "Firmamızın böyle hızlı bir şekilde büyüyor, istihdamını artırıyor ve yeni üretim tesisleri planlıyor olması bizim açımızdan mutluluk verici. Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerekiyor. Böyle firmalarımız da küçük ev aletleri pazarında önemli üretimler gerçekleştirerek Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Son Dakika | Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti
Son Dakika | Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti
Son Dakika | Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti
Son Dakika | Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti

Gümüşdağ Elektronik, Mustafa Varank, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte gerçek sevgi! Her gün kanser hastası sevgilisinin kaldığı hastane önünde kamp kuruyor 22:36 İşte gerçek sevgi! Her gün kanser hastası sevgilisinin kaldığı hastane önünde kamp kuruyor Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor 22:04 Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 21:43 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı
Koronavirüs aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek 21:21 Koronavirüs aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı 20:40 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı 20:12 "Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış 19:26 HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor 18:12 Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti         
22:38
HDP binasına girerek bir kadını öldüren saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı HDP binasına girerek bir kadını öldüren saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı         
22:18
Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi         
22:01
İBB Meclisi yüzde 23'lük su zammı teklifini reddetti İBB Meclisi yüzde 23'lük su zammı teklifini reddetti         
21:42
MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil         
21:17
Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı         
20:12
HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim         
20:09
Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli         
18:27
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı         
18:06
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor         
15:28
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 23:03:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement