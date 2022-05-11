Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

11.05.2022 10:33
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 4 ay süren çalışma sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon başlatıldı.

Ekipler, Balıkesir il merkezi ve Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık, Susurluk ilçelerinin yanı sıra Adıyaman, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Kütahya'da 40 kişiye ait 35 ev ile 27 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 51 tabanca fişeği, 5 kilo 430 gram tütün, 884 bin 202 dolu makaron, 448 bin 794 boş makaron, 29 sigara sarma makinesi, 2 bin 705 kesilmiş TAPDK bandrolü, hassas terazi, 602 sigara sarma aparatı, 2 tütün kesme bıçağı, tütün kurutma makinesi, tütün kavurma kazanı, 215 şeffaf makaron poşeti ile bir bıçak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir merkezli 6 ilde kaçak tütün operasyonunda 35 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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