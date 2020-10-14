Keçiörenliler Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılını kutladı - Son Dakika

Keçiörenliler Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılını kutladı

14.10.2020 11:15
Keçiörenliler Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılını kutladı, System.String[]

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıldönümünü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Devletimizin binlerce yıla dayanan bir tarihi vardır.

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıldönümünü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Devletimizin binlerce yıla dayanan bir tarihi vardır. 'Ya İstiklal ya Ölüm' düsturuyla bu toprakların sahibi olduğumuzu tescil eden bir kahramanlık öyküsünün sahibiyiz." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Ankara'nın başkent olmasının 97'nci yıldönümü dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda seymen gösterileri eşliğinde bir program düzenledi.

Açıklamada, söz konusu programda yaptığı değerlendirmelere yer verilen Keçiören Belediye Başkan Altınok, şunları kaydetti:

"Devletimizin binlerce yıla dayanan bir tarihi vardır. 'Ya istiklal ya ölüm' düsturuyla bu toprakların sahibi olduğumuzu tescil eden bir kahramanlık öyküsünün sahibiyiz. Bizler de Keçiörenliler olarak Milli Mücadele'nin karargahında yaşıyor olduğumuz için çok şanslıyız."

"İstiklal Mücadelesi Müzesi kuracağız"

Keçiören'de bulunan ve Milli Mücadele'de karargah olarak kullanılan Çoban Mektebi'ni İstiklal Mücadelesi Müzesi haline getireceklerini belirten Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ve daha sonra da Keçiören'e geldiğinde şu anki Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binayı karargah olarak kullanıyor. Savaş strateji merkezini orada kuruyor. Milli Mücadele'ye karargah olan diğer bir yer de ilçemizde bulunan Çoban Mektebi binasıdır. Burayı da Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzden restore etmek üzere aldık. Çoban Mektebi'ni İstiklal Mücadelesi Müzesi haline getireceğiz."

Altınok, Milli Mücadele'nin önemini hatırlattığı değerlendirmesine, şu şekilde devam etti:

"Atatürk, 'Türk milleti esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm' diyor. Anadolu'nun her yerinde Milli Mücadele'yi ateşliyor. Atatürk, Ankara'ya geldiğinde Dikmen sırtlarında onu seymenler karşılıyor. 10 bin atlı ve yaya, 'Paşam seni karşılamaya geldik, vatan uğrunda ölmeye geldik.' diyerek Milli Mücadele'ye destek veriyorlar. Atatürk bundan etkileniyor, heyecan duyuyor. 'Vatanım, devletim, milletim' diyerek şehadet şerbeti içmek isteyen seymenlerin kararlılığı Milli Mücadele'nin temelini oluşturuyor. Atatürk daha sonra Saman Pazarı'ndaki esnaflarla buluşuyor. Buradaki esnaflar ve iş adamları Milli Mücadele'ye ciddi destek vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de kurulduktan sonra kim ki devletimize, Milli Mücadele'ye katkıda bulunduysa toplanan paraları tekrar iade etmiş, milletine borçlu kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de daha sonra bu destekleri veren vatan sevdalılarına teşekkür etmiştir."

"Atatürk bu millet için bir armağandır"

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Milli Mücadele sırasında Ankara'nın önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'nin temelini oluşturan Ankara başkent olmayı ve bu iltifata mahzar olmayı fazlasıyla kabul etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu millet için bir armağandır."

Keçiörenliler Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılını kutladı
Keçiörenliler Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılını kutladı
Keçiörenliler Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılını kutladı
Keçiörenliler Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılını kutladı

Turgut Altınok, Keçiören, Ankara, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiörenliler Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılını kutladı - Son Dakika

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