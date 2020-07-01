Son dakika! Başkan Büyükkılıç 'Erciyes' için protokol imzaladı - Son Dakika

Son dakika! Başkan Büyükkılıç 'Erciyes' için protokol imzaladı

Son dakika güncel haberi: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Erciyes'in çok yönlü olarak değerlendirilebilmesi amacıyla başlattığı hamleler sonuç vermeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Erciyes'in çok yönlü olarak değerlendirilebilmesi amacıyla başlattığı hamleler sonuç vermeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in aynı zamanda spor turizminin ve yüksek irtifanın merkezi olmasına yönelik Spor Toto Teşkilat Başkanı ile protokol imzaladı. Protokol, Erciyes'e 6 adet saha ve altyapı tesislerinin yapımını kapsıyor.

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Kayseri'de yapılacak projelerle ilgili gelişmeleri sık sık Ankara'ya giderek yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, Ankara ziyaretinden yine eli boş dönmüyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin markası olan Erciyes için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelerek, Erciyes'e yapılacak 6 adet futbol sahası ve altyapı tesisleri için protokol imzaladı. Protokole göre Kayseri'nin incisi Erciyes'e Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı 2 saha ve tesise ilave olarak 6 adet saha ve altyapı tesisleri daha yapılacak.


ANKARA ZİYARETİ VERİMLİ GEÇTİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ ve Teknikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve diğer teknik kurmaylarıyla birlikte yaptığı Ankara ziyareti verimli geçti.


İlk olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada, Kayseri için önem taşıyan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi, Kültepe - Kaniş Karum yerleşimleri ile 7,5 Milyonluk fosil, balon turizmi konularında değerlendirmelerde bulunarak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'dan destek sözü aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ziyarette, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından her yıl seçilen ve Türkiye Mimarlık Yıllığı'nda yer almaya hak kazanan Kayseri Kalesi ve Müzesi'nin de yer alması konusunda Başkan Büyükkılıç'ı tebrik etti.


Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de bulunan Milli Emlak ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar hakkında fikir teatisinde bulundu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkan Büyükkılıç 'Erciyes' için protokol imzaladı - Son Dakika

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