Son dakika! Biçer Karaca'dan Hsk Kararnamesine Tepki: "Bu Değişiklik Seçim Ayarı Mıdır? Ama Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz" - Son Dakika
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Son dakika! Biçer Karaca'dan Hsk Kararnamesine Tepki: "Bu Değişiklik Seçim Ayarı Mıdır? Ama Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz"

20.06.2022 17:38
Son dakika! Biçer Karaca'dan Hsk Kararnamesine Tepki: "Bu Değişiklik Seçim Ayarı Mıdır? Ama Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz"

Son dakika haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili “Bu değişiklik seçim ayarı mıdır? Kuraya girecek ve kurayla ortaya çıkacak olan isimleri siz bu yapı içerisinde de güvenmeyip bu atama ile seçim kurulu hakimliği yapacakları da bugünden belirlemeyi hedefliyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Geliyor gelmekte olan” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili "Bu değişiklik seçim ayarı mıdır? Kuraya girecek ve kurayla ortaya çıkacak olan isimleri siz bu yapı içerisinde de güvenmeyip bu atama ile seçim kurulu hakimliği yapacakları da bugünden belirlemeyi hedefliyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Geliyor gelmekte olan" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, dün gece Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayınladığı, 5 bin 426 adli ve idari hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği yaz kararnamesine tepki gösterdi. Biçer Karaca, şunları söyledi:

"HAKİMLERE VE SAVCILARA GÖZDAĞI MI VERMEK İSTİYORSUNUZ?"

"Sarayın adalet anlayışı, yargı bağımsızlığı anlayışı yeni kararname ile bir kez daha ortaya çıktı. Öncelikle kritik davalarda sarayın talimatına göre değil hukuka, delillere ve hukuki vicdanına göre karar veren ve muhalefet şerhi koyan hakimler başka başka yerlere sürgün kararname ile gönderildi. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere İstanbul İl Başkanımız ile CHP'li temsilciler, belediye başkanları, yöneticilerle ilgili eylüldeki davaların hakimlerinin neredeyse tamamı bu kararnameyle başka başka yerlere gönderildi. Şunu mu yapmak istiyorsunuz, bizim irademize göre karar vermeyen hakimlere ve savcılara gözdağı mı vermek istiyorsunuz? Bir başka konunun daha altını çizmek gerekir. Meclis'ten geçen seçim yasası değişikliğine göre seçim kurullarının yapısını değiştiren bu düzenleme ile temmuz ayında seçim kurulu başkanlığı yapacak, eskiden en kıdemli hakim olan şimdi birinci sınıfa ayrılmış hakimler olarak düzenlenen bu düzenleme gereğince kuralar çekilecek. Bu değişiklik seçim ayarı mıdır? Kuraya girecek ve kura ile ortaya çıkacak olan isimleri siz bu yapı içerisinde de güvenmeyip bu atama ile seçim kurulu hakimliği yapacakları da bugünden belirlemeyi hedefliyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Geliyor gelmekte olan."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Son dakika! Biçer Karaca'dan Hsk Kararnamesine Tepki: 'Bu Değişiklik Seçim Ayarı Mıdır? Ama Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Biçer Karaca'dan Hsk Kararnamesine Tepki: "Bu Değişiklik Seçim Ayarı Mıdır? Ama Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz" - Son Dakika
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