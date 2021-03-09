Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı - Son Dakika

Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı

09.03.2021 16:19

Son dakika gündem haberi... Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladıÖzcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, terör olaylarının bitmesinin ardından bölgeye gelen yatırımcılar, istihdama büyük katkı sunuyor.

Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, terör olaylarının bitmesinin ardından bölgeye gelen yatırımcılar, istihdama büyük katkı sunuyor. Yüzlerce gencin çalıştığı Bitlis Birinci Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Vali Oktay Çağatay ve AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler OSB'lerin kent ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Terörle mücadelede yürütülen kararlı çalışmalar, özel sektör yatırımlarına da büyük katkı sağlıyor. Bitlis'te, özellikle tekstil sektöründe önemli gelişmeler yaşanıyor. Vali Çağatay da AK Parti Bitlis Milletvekili Kiler, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, OSB yöneticileri ve iş insanları ile tekstil atölyelerini gezdi.

AK Parti'li Kiler, terörle mücadeleye dikkat çekip, yapılan yatırımlara değinerek, "Eğer güvenlik yoksa huzur yoksa kimse gelip buraya yatırım yapmaz. Özellikle son 2 yıldır güvenlik güçlerimizin, polisimizin, emniyet teşkilatımızın, İçişleri Bakanlığı'mızın koordinasyonunda burada yapılan iyi çalışmanın bugün karşılığını görüyoruz. Yıllardır hayalini kurduğumuz Bitlis Birinci Organize Sanayi dolmuş durumda. İnşallah ikincinin temellerini atacağız. Bulunduğumuz tekstil atölyesinde yaklaşık 250 gencimiz çalışıyor. Gezdiğimiz diğer tekstil atölyelerinde de gençlerimiz çalışıyor. Ayrıca bu ay sonuna kadar açılacak fabrikalarımız var. Önümüzdeki aylarda artık binleri konuşacağız. Bitlis'in eksiği istihdamdı. Bu istihdam sorununu yatırımcı ve girişimcilerimizin gayretiyle gidereceğiz" dedi.

Vali Çağatay ise artık Bitlis için terörü konuşmadıklarını söyledi. Terörün sorun olmaktan çıktığını da vurgulayan Çağatay, "Geçmiş yılların aksine artık Bitlis'te biz terörü konuşmuyoruz. Bakanımızın desteğiyle de terörü Bitlis'te sorun olmaktan çıkarmışız. Bununla beraber yüksek adımları görüyorsunuz. Bitlis deresinde bir sorun vardı. Belediyemizle birlikte orada temizlik yapmaya başladık. Bitlis'imizi hak ettiği o güzelliklere kavuşturacağız. İkinci önemli adımımız Organize Sanayi Bölgesi'nde oldu. Müthiş bir sinerji yakaladık. Tüm kurumlarımızla birlikte birinci gündem maddesi olan işsizliği ele aldık. Birinci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüm parselleri bitirdik. Burada 44 fabrikayı yıl sonuna kadar bitireceğiz. Gelecek yıl bu dönemde organize sanayi bölgemizde 4 bin gencimizi istihdam etmiş olacağız. Devletimiz sağ olsun. Olağanüstü teşvikler var. Bir işçinin maliyeti burada 107 TL. 1000 TL'lik desteği devletimiz sağlıyor. Yatırımcılar için büyük teşvik anlamına geliyor. Huzurlu bir ortam. Yatırımın teşvik edildiği bir ortam, organize sanayimizi doldurdu. İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmalarını başlattık. Müthiş bir talep var. Şu an bizden yer isteyen 35 kişi var. Bitlis genç bir nüfusa sahip. Bu genç nüfusu istihdam edeceğimiz bir ortam oluşacak. Emeği geçen bütün devlet büyüklerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı
Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı

Organize Sanayi Bölgesi, Yatırımcı, Bitlis, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te terör bitti, yatırımlar başladı - Son Dakika


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