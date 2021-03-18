Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı - Son Dakika

Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı

18.03.2021 20:08
Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı, System.String[]

Son dakika haberler... Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Bodrum'da bir dizi program düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Bodrum'da bir dizi program düzenlendi. Önceki gün ilçe protokolünün şehit mezarlarını ziyaretiyle başlayan program, çelenk sunma töreni ile devam etti.

Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli önünde resmi tören düzenlendi. Çelenk sunum törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Per. Alb. Güngör Gündoğan, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, İlçe Jandarma Komutanı Yb. Özkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, şehit aileleri, STK temsilcileri, siyasi partiler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Askerler tarafından tören atışı, Atatürk Heykeli'ne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencisi Ceren İldeç'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması ve öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz yaptığı konuşmada; "Tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin kazandığı muhteşem zaferlerden birisi de şüphesiz Çanakkale Zaferi'dir. Çanakkale zaferinin eşi benzeri yoktur. Mermilerin havada çarpıştığı ve 250 bin vatan evladının canı pahasına kazanılmış büyük bir zaferdir. Büyük Türk milletinin cesaretinin, vatanseverliğinin, inancının tarih sayfalarına vurulmuş bir mührüdür. Çanakkale zaferi bize büyük komutan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü armağan etmiştir. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşundaki büyük mücadelemize ilham teşkil etmiştir. O gün bize saldıran güçlerin bugün de aynı emelleri beslediğini çok iyi biliyoruz. Birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Çanakkale Zaferi'nin bize unutturmaması gereken en önemli şey budur. Bu zaferi bizlere yaştan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Törenin ardından protokol üyeleri, Bodrum Belediye Meydanı'nda güne özel açılan Çanakkale Müze Sergisi'ni ziyaret etti. - MUĞLA

Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı
Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı
Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı
Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı
Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Bodrum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu
Putin: Biden ile cuma veya pazartesi görüşmeye hazırım, iki ülke ilişkilerini korumalı Putin: Biden ile cuma veya pazartesi görüşmeye hazırım, iki ülke ilişkilerini korumalı         
19:59
17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi 17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi         
19:30
Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyanın diline düştü Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyanın diline düştü         
19:01
14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı         
16:32
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 20:24:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei