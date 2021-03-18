Son dakika... Bodrum'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anıldı - Son Dakika

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Bodrum'da bir dizi program düzenlendi. Önceki gün ilçe protokolünün şehit mezarlarını ziyaretiyle başlayan program, çelenk sunma töreni ile devam etti.

Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli önünde resmi tören düzenlendi. Çelenk sunum törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Per. Alb. Güngör Gündoğan, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, İlçe Jandarma Komutanı Yb. Özkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, şehit aileleri, STK temsilcileri, siyasi partiler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Askerler tarafından tören atışı, Atatürk Heykeli'ne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencisi Ceren İldeç'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması ve öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz yaptığı konuşmada; "Tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin kazandığı muhteşem zaferlerden birisi de şüphesiz Çanakkale Zaferi'dir. Çanakkale zaferinin eşi benzeri yoktur. Mermilerin havada çarpıştığı ve 250 bin vatan evladının canı pahasına kazanılmış büyük bir zaferdir. Büyük Türk milletinin cesaretinin, vatanseverliğinin, inancının tarih sayfalarına vurulmuş bir mührüdür. Çanakkale zaferi bize büyük komutan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü armağan etmiştir. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşundaki büyük mücadelemize ilham teşkil etmiştir. O gün bize saldıran güçlerin bugün de aynı emelleri beslediğini çok iyi biliyoruz. Birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Çanakkale Zaferi'nin bize unutturmaması gereken en önemli şey budur. Bu zaferi bizlere yaştan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Törenin ardından protokol üyeleri, Bodrum Belediye Meydanı'nda güne özel açılan Çanakkale Müze Sergisi'ni ziyaret etti. - MUĞLA