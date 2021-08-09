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Son dakika haber | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

09.08.2021 06:54

Son dakika haberine göre Bursa'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Harun Günnü'nün (37) kullandığı 10 HG 399 plakalı motosiklet, İstanbul- İzmir Otoyolu Görükle mevkisinde, bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Harun Günnü'nün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika haber | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haber | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haber | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haber | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haber | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haber | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haber | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul, Görükle, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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