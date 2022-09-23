Son dakika haber: BURSA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 102 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber: BURSA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 102 TUTUKLAMA

23.09.2022 19:38

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 bin 20 polisin katılımıyla düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kente gelerek yönettiği operasyonda gözaltına alınan 132 şüpheliden 102'si tutuklandı.

BURSA'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 bin 20 polisin katılımıyla düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kente gelerek yönettiği operasyonda gözaltına alınan 132 şüpheliden 102'si tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 8 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Cumhuriyet savcılığının izni ile 20 Eylül'de operasyon başlatıldı. Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bin 20 personelin katılımı ile saat 05.00'te önceden tespit edilen 66 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'ya gelerek takip ettiği 'Kökünü Kurutma' narkotik operasyonu; polis kamerası, helikopter, İHA ve dronlar ile anbean kaydedildi. 1 helikopter, 3 İHA, 16 narkotik köpeğinin kullanıldığı; Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen 66 adresin bulunduğu Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi ablukaya alındı. Ekipler, evlere baskın yaparken, helikopter ve İHA'larla da operasyona havadan destek verildi. Özel harekat polisleri adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, kapılar koçbaşı ile kırıldı. 132 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 1950 gram esrar, 65 gram bonzai, 25 ecstasy, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 50 fişek ve 221 bin 300 TL ele geçirildi.

102 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardında serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 120 şüpheliden 102'si 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanırken, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Narkotik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BURSA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 102 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: BURSA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 102 TUTUKLAMA - Son Dakika
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