Son dakika... Buzu sanata dönüştürdüler - Son Dakika

Son dakika... Buzu sanata dönüştürdüler

18.01.2021 15:20

Son dakika haber: - Buz'u sanata dönüştürdüler Atabuz Müzesi 2021 yılının ilk ayında iki farklı sergiye ev sahipliği yapıyor Cumhuriyet ve Çocuk " temalı karma sergisi açılışı yapıldı Müzede Türkiye, Bayrak, Atatürk, Erzurum'da Atlama Kuleleri ve direnişin adeta sembolü haline gelen Nine Hatun Karakteri...

- Buz'u sanata dönüştürdüler

Atabuz Müzesi 2021 yılının ilk ayında iki farklı sergiye ev sahipliği yapıyor

Cumhuriyet ve Çocuk " temalı karma sergisi açılışı yapıldı

Müzede Türkiye, Bayrak, Atatürk, Erzurum'da Atlama Kuleleri ve direnişin adeta sembolü haline gelen Nine Hatun Karakteri üzerinde çalışmalar yapıldı

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde sanatsal faaliyetlerini sürdüren Atabuz Müzesi 2021 yılının ilk ayında iki farklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Atabuz Müzesi içerisinde heykel bölümü eğitim elemanları tarafından 3 aya yakın bir zamanda hazırlanan " Cumhuriyet ve Çocuk " temalı karma sergisi açılışı yapıldı.

Ekim 2020'de Cumhuriyeti yansıtan değerlere gönderme yapıldı. Sanatın ilgi ve izlenme yaşını daha erken süreçlere çekme gayreti amaçlandı. Müzede Türkiye, Bayrak, Atatürk ve Erzurum'da Atlama Kuleleri ve direnişin adeta sembolü haline gelen Ninehatun Karakteri üzerinde çalışmalar yapıldı. Sergi 2 ay boyunca açık kalacak.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat müze ilgili olarak İHA'ya yaptığı açıklamada, "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı destekli Erzurum Atabuz Müzesi sergi açılışı yapıldı. İlk sergimizde 15 Temmuz hain darbe girişimi konulu tema da işlenmişti. İkinci sergimizde ise " Cumhuriyet ve Çocuk " " Seramik Tuz Buz " heykellerden oluşan sergimizi açtık. Erzurum'un sembollerinden olan Cumhuriyete yönelik çalışmaların yanı sıra Nenehatun çalışmaları da yapıldı. Bunun yanı sıra çocuklarımıza yönelik kompozisyonlar da işlendi. Çalışmalara 2 ay gibi bir zaman harcandı. Pandemi süreci içerisinde olduğumuzdan öğrencilerimizi kontrollü şekilde alıp onlara buzdan heykel çalışmalarımı göstereceğiz. 12 Mart Erzurum'un kurtuluşunda bir çalışmamız olacak. Temmuz ayı içerisinde Erzurum Kongresi temalı çalışmalarımız olacak. Hocalarımız özveri ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye'de bir başka örneği bulunmamaktadır. Çalışmalarımız üç boyutlu buz yontu ile oluşturulmuştur. Müzemizde 8 adet buz üretim makinası bulunmaktadır. Bu aletlerde şeffaf buz üretimi yapılıyor. Üretilen buzları depoluyoruz. Çalışmalara başlanıldığı zaman bu buzlardan yararlanıyoruz. Müzemizde kırka yakın çalışma bulunuyor." dedi,

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammet İşçi " Bende Karadenizliler bilir ismine " TAKA " denilen bir sandal yaptım. Bu Taka daha çok çocukların ilgisini çekeceğini umuyorum. Takayı bu hale getirmem 15 günümü aldı. Buz üretimi var bu buzların üretimi de bayağı bir zaman alıyor. Üretilen buzları alıp şekil vermek hayli zahmetli " dedi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Caner Şengülalp " Atabuz Müzemizde 2021 yılında ki ilk karma sergisinde " Cumhuriyet ve Çocuk " teması işlendi. Bu etkinlikte bende " İGLO " çalışması yaptım. Bu çalışma daha çok çocukların ilgisini çeker diye bir çalışma yaptım. İGLO bilindiği gibi daha çok soğuk iklime sahip ülkelerde insanların barınmak için yaptığı bir sığınma veya ev gibi bir yer. Bu çalışma aslında kışın dışarıdan gelen soğuğu kesiyor ve insanları koruyor. Bende Atabuz Müzesinde böyle bir çalışma yaptım. Çocuklar heykel ve heykelle bütünleşen bir sanatı yalnızca izlemek değil onların birer obje olmadığını, bire bir kendi gözleri ile görmelerini ve onlara dokunmalarını sağlamaya çalıştım. Küçük yaşta sanatla tanışmalarını sağlamaya çalıştım " dedi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Halil Daşkesen " Atabuz Müzesinde " Cumhuriyet ve Çocuk " temalı sergimizde " PİYANO " çalışmamızı sundum. Burada ki piyanonun en önemli yanı bu gün besteci ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi'nin Marşını da besteleyen Muammer Sun hocamızın rahmetli olduğunu öğrendik. Bu çalışmamızı ona ithafen yapmaya çalıştık. Bende böyle bir enstrüman ile cevap vermeye çalıştım, umarım beğenilir " dedi.

Son dakika... Buzu sanata dönüştürdüler
Son dakika... Buzu sanata dönüştürdüler
Son dakika... Buzu sanata dönüştürdüler
Son dakika... Buzu sanata dönüştürdüler

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Türkiye, Erzurum, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Buzu sanata dönüştürdüler - Son Dakika


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