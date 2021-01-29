Son Dakika! Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının kalan 3.5 milyon dozluk son bölümü de İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Son Dakika! Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının kalan 3.5 milyon dozluk son bölümü de İstanbul'a getirildi

29.01.2021 07:11
Son Dakika! Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının kalan 3.5 milyon dozluk son bölümü de İstanbul'a getirildi, System.String[]

Son dakika! Çin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk koronavirüs aşısının 3.5 milyon dozluk son bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam aşıların geleceği müjdesini vermişti.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağın saat 06.10'da İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan 10 milyon dozluk koronavirüs aşısının ikinci bölümü olan 3,5 milyon doz aşının yarın sabah saatlerinde Türkiye'de olacağını şu sözlerle açıklamıştı: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek"

Son Dakika: Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının kalan 3.5 milyon dozluk son bölümü de İstanbul'a getirildi

İLK PARTİ 30 ARALIK'TA GELMİŞTİ

Çin'den sipariş edilen aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümü de 25 Ocak Pazartesi sabahı Türkiye'ye getirilmişti. Aşılar incelemeye alınırken, herhangi bir sorun çıkmazsa 14 günlük test sürecinden sonra kullanılmaya başlanacak.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan uygulama ile şimdiye kadar toplamda 1 milyon 698 bin 65 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Son Dakika! Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının kalan 3.5 milyon dozluk son bölümü de İstanbul'a getirildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının kalan 3.5 milyon dozluk son bölümü de İstanbul'a getirildi - Son Dakika


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