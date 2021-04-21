Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: İki bakanımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Parti grubunda kürsüye çıkan Erdoğan, haftalık gündem değerlendirmesini yapıyor.

Dün gece Resmi Gazete kararı ile Kabine'de gerçekleşen değişikliklere de değinen Cumhurbaşkanı, konuya ilişkin ilk yorumunda "Gençlik Kollarımızın MKYK toplantısında partimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak yol haritamızı konuştuk. Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık. Pekcan ve Selçuk'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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