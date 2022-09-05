Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı Açıklaması

05.09.2022 18:58
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 76 yaşında hayatını kaybeden mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 76 yaşında hayatını kaybeden mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İnançer'in ailesi, ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazında taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile Halil Necipoğlu, Serdar Tuncer, Nurullah Genç, Mustafa Karataş, Necati Şaşmaz ile Kadir Çöpdemir'in de aralarında bulunduğu siyaset, sanat ve akademi dünyasından pek çok isim katıldı.

Cenaze namazı için binlerce kişinin saf tuttuğu cami avlusunda yer bulamayanlar İnançer'i cami dışında son yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazı sırasında İnançer'in bazı sevenleri ile öğrencileri gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, tezkiye konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ömer Tuğrul İnançer'i Hakk'a uğurladıklarını söyledi.

Erdoğan, "Rabbim mekanını cennet eylesin, Rabbim Sevgili Habibi'nin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul Hocamızı hayatında ölüm noktasında, ölümün bir yok oluş değil, ölümün ancak ebedi aleme bir tebdilimekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Nitekim, şu anda sandukanın üzerindeki örtüde de 'Estauzübillah Bismillah. Küllü nefsin zaikatül mevt sümme ileyna turceun.' Rabbimiz böyle buyuruyor: 'Her nefis ölümü tadacaktır.' Buradan dönüş yok ve hepimiz de bunun hazırlığı içinde olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer hakkında şunları kaydetti:

"Bir mutasavvıf, bir hukukçu, bir edebiyatçı ve millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan Hocamıza ben de huzurlarınızda, tanıdım tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim. Rabbimden hep birlikte birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum. Mekanı cennet olsun, Rabbim Sevgili Habibi'ne hep birlikte bizleri komşu eylesin inşallah."

Daha sonra tabuta omuz veren Erdoğan, İnançer'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İnançer'in cenazesi, defnedilmek üzere Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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