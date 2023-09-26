Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız

Son Güncelleme: 26.09.2023 20:03

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası evlenecek çiftlere müjdeyi verdi. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni evlenecek gençlere kredi müjdesi verdi.

"PİLOT PROJE OLARAK DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLATACAĞIZ"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız"

"HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Erdoğan, "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız" dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi müjdesi: Pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız - Son Dakika


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