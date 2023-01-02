Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onayladı

02.01.2023 19:00

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onayladı. Yüksek mahkeme kararı "hukuka uygun" bulurken, Türkiye resmen anlaşmadan çekilmiş oldu.

Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini "hukuka uygun" buldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL TÜRKİYE KARAR'DAN ÇEKİLMİŞTİ

Türkiye, 2011 yılında imza attığı İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021 tarihinde çekilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENMİŞTİ

Alınan karar, birçok kentte vatandaşlar tarafından protesto edilirken, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli olduğunu vurgulayan kadın ve insan hakları örgütleri duruma itiraz etmişti. Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle çok sayıda dava da açılmıştı.

İMZALAYAN İLK ÜLKE TÜRKİYE OLMUŞTU

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye'ydi.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti İçişleri Bakanı Soylu: 'Kadına şiddet sıfır olana kadar mücadeleye devam' İçişleri Bakanı Soylu: 'Kadına şiddet sıfır olana kadar mücadeleye devam'

İstanbul Sözleşmesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onayladı - Son Dakika


Son Dakika
20:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Barzani'nin kanalına kürtçe röportaj: Projelerinin arasında özerklik var
20:20 Acun Ilıcalı'nın takımı zincirlerini kırdı! Hull City'den farklı tarife
20:09 İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey çocuklarım var
19:54 Sabiha Gökçen'de onlarca uçuş sis sebebiyle iptal edildi
19:42 Ali Babacan, anayasa'nın 66. maddesindeki "Türk" ifadesinden rahatsız oldu: Yeniden ele alınmalı
19:37 Yorumcu Ali Ece'nin, "Sabuna basıp düşsün" dediği futbolcu yine büyük transferle gündem oldu
19:25 Roman Abramovich yeni kulübü için çalışmalara başladı! İstanbul'un 3 takımını gözüne kestirdi
19:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin Santos kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı
19:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erken seçim olacak mı?" sorusunu cevapladı: 18 Haziran'la ilgili bazı sıkıntılar var
18:50 Rize'de ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Polisler bagajda saklanan iki kişi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 21:24:41. #1.11#
SON DAKİKA: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement