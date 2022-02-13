Üye Girişi
"Dur" ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi - Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi

13.02.2022 15:30
"Dur" ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi

"Dur" ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı.

"Dur" ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi

EDİRNE - Bulgaristan unsurlarınca darp edilip ayakkabıları alındıktan sonra yalınayak Türkiye'ye geri itilen göçmenlere Türk polisi çorap ve giyecek verip sahip çıktı. Göçmenler, Bulgaristan polislerinin kendilerini çok dövdüğünü anlattı. Polis aracına çarparak duran alkollü kaçakçının yalanı ise pes dedirtti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, araçla birlikte kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle şüpheli araç arasında dakikalarca süren kovalamaca kazayla son buldu. Otomobilin sürücüsü, polis aracına çarparak durabildi. Kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı. Polis ekipleri tarafından araçta bulunan kişiler de yapılan araştırmada, kişilerin 3'ünün Suriye,1'inin Cezayir ve 1'inin Türkiye vatandaşı olduğu belirlendi.

"Sopa ve yumruklarla darp edildik"

Araçta bulunan göçmenler Bulgaristan unsurlarınca darp edilip yalınayak Türkiye'ye geri itildiklerini söyledi. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin sınır köylerinden yalınayak geri itilen göçmeler zor anlar yaşadıklarını anlattı. Göçmenler, Bulgaristan unsurlarının kendilerini sopa ve yumruklarla dövdüğünü ileri sürdü. Soğuk havada zor anlar yaşayan göçmenlere polis ekipleri çoraplarını ve giyeceklerini vererek yardım etti.

"Alkollü kaçakçının yalanı ise pes dedirtti"

Aracın sürücüsü Cezayir uyruklu M.B. ise, kendisinin de göçmen olduğunu Bulgaristan'a geçerken Bulgaristan polisleri tarafından darp ettiğini söyledi. Kendisinin kaçakçı olmadığını iddia eden sürücü, kendisini Türkiye'ye itildiğini öne sürdü. Ayrıca sürücünün daha öncede çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Araçta bulunan Türkiye vatandaşı S.G. de olayla ilgisi olmadığını otostop çekerek araca bindiğini belirterek, olayla ilgisi olmadığını söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, göçmenler ve şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi
Dur ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi

YORUMLAR
500

Bulgaristan, Türkiye, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:48 Rus donanmasına ait saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'nı geçti!
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 15:55:23. #1.13#
SON DAKİKA: "Dur" ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement