Son dakika ekonomi: Aeneas Kültür Rotası ve Antandros bakanlıkta görüşüldü - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Aeneas Kültür Rotası ve Antandros bakanlıkta görüşüldü

Son dakika haberine göre Balıkesir'in turizmi ile dikkatleri çeken ilçesi Edremit, Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleşen toplantıda görüşüldü.

Balıkesir'in turizmi ile dikkatleri çeken ilçesi Edremit, Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleşen toplantıda görüşüldü.

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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında bir heyet Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Toplantıda Edremit ve turizm konuları masada görüşüldü.


Görüşme sonrası bir açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u Başkan Yardımcım Tayfun Gerkuş ve Özel Kalem Müdürüm Tayfun Canlı ile birlikte ziyaret ederek bölgemizin turizm potansiyelinin arttırılması ve kültürel değerlerimizin korunarak ileriye taşınabilmesine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik.


Bizim için son derece önemli olan Sabahattin Ali Müzesi'nin yanı sıra Aeneas Kültür Rotası, Altınoluk'taki Antandros Kazıları ve Güre'deki Astyra Kazılarına verdikleri destek ve bölgemize olan ilgilerinden dolayı Sayın Bakanımıza Edremitliler adına teşekkürlerimi ilettim." Dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Edremit Belediye Başkanı Sayın Selman Hasan Arslan ve beraberindeki heyetle bakanlığımızda bir araya geldik, ilçede kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmaları görüştük." dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Aeneas Kültür Rotası ve Antandros bakanlıkta görüşüldü - Son Dakika Ekonomi

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