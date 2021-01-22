Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

22.01.2021 09:03
Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Küresel piyasalar Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına bağlı olarak sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına bağlı olarak sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninin ardından önceki gün pay piyasalarındaki hızlı yükseliş, dün yerini sakin bir seyre bıraktı. Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 yükselerek kapanış rekorlarını geliştirdi.

ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi, pay piyasalarının yükselişinde yakıt görevini sürdürürken, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, risk iştahını önemli ölçüde törpüledi.

Kovid-19 salgınında, dünya genelinde vaka sayısı 98 milyonu aşarken, Çin'deki gelişmeler tekrar gündemin odağına yerleşti. Ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden artan salgını kontrol altına almak için şimdilik eyalet bazında sert tedbirler alınıyor. Ulusal sağlık yetkilileri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunurken, başkent Pekin'de yurt dışından gelenler için karantina süresi 14 günden 28 güne çıkarıldı.

Salgına ilişkin endişeler artarken, ABD'nin destek paketine yönelik iyimserlik de devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, görevinin ilk gününde Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisini açıklarken, destek paketinin en yakın zamanda onaylanması için elinden geleni yapacağını vurguladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de düzenlediği basın toplantısında, destek paketinin şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını ifade etti.

Avrupa tarafında, dün gündemin odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları vardı. ECB, yılın ilk toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi. Lagarde ise, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve bununla ilgili kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini belirterek, salgının ikinci dalgasının yaşandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisinin muhtemelen daraldığını söyledi. Salgının yılın ilk çeyreğinde bölge ekonomisindeki faaliyetlere baskı yapacağına işaret eden Lagarde, "Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme görünümü üzerindeki riskler hala aşağı yönlü." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan enflasyon ve öncü PMI verileri sonrası Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybetti. Japonya'da enflasyon aralıkta yıllık yüzde 1,2 gerilerken, PMI verisi imalat sanayi için 50'nin altına gerileyerek daralmaya, hizmet sektörü için ise 47,2'den 45,7'ye inerek daralmanın hızlandığına işaret etti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün 1.582,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 1.551,57 puandan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve "şahin" olarak nitelendirilen karar metni sonrası yüzde 0,7 değer kaybederek 7,3683'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3780 seviyesinde işlem görüyor.

TCMB, dün beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun "uzun bir süre" devam edeceğini ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını kaydetti.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınında özellikle Çin'den gelecek haber akışının gündemin odağına yerleştiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.590 seviyelerinin direnç, 1.540 ve 1.510'un destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar

11.30 Almanya, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, aralık ayı konut satışları

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ocak, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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