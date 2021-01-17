Son dakika: Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Son Dakika

Son dakika: Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor

17.01.2021 10:59

Son dakika haberler... Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 56 saatlik sokağa...

Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında kaldıkları otelde devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı illerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi, ailelerin kararlılığıyla devam ediyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetine katılan anne Fadime Aksu, çocuğuna kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Aksu, "Çocuğumu nasıl götürdülerse öyle getirsinler, yeter 6 sene bitti, hiçbir haber alamadık, sesini duyamadık. Nereye kadar böyle devam edecek. HDP'ye sesleniyorum, çocuğumu nereye götürdüyseniz getirin. Oğlum polisimize inan, devletimize güven, onlar sizin kafanızı karıştırıyorlar. Bir olup gelin, yavrum yeter ben rahatsızım dön gel" dedi.

Son dakika: Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor
Son dakika: Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor
Son dakika: Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor
Son dakika: Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Son Dakika


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