Son Dakika Haberleri: Son dakika... Galatasaray-Fenerbahçe maçı Cüneyt Çakır'ın!
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Son dakika... Galatasaray-Fenerbahçe maçı Cüneyt Çakır'ın!

16 dakika önce

Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle: 27 Eylül Cuma: 20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)28 Eylül Cumartesi: 15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)20.

Son dakika... Galatasaray-Fenerbahçe maçı Cüneyt Çakır'ın!, System.String[]

Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:


27 Eylül Cuma:


20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)


28 Eylül Cumartesi:


15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)


17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)


20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)


29 Eylül Pazar:


14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)


16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)


16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)


19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)


30 Eylül Pazartesi:


20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)


Çaykur Rizespor, Fırat Aydınus, Denizlispor, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:00 
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