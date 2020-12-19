Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı

19.12.2020 08:09

Son dakika! Gaziantep'te şehir merkezindeki bir özel hastanede oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

YÜKSEK AKIM OKSİJEN CİHAZINDAN KAYNAKLANDI

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında; Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

14 HASTA BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" ifadesine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Hastaneden ilk görüntüler:

Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanede oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanede oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanede oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı - Son Dakika


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