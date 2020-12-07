Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı

07.12.2020 15:03
Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi Dürümlü mezrasında 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin kamyona yüklü 15 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 16 köylünün şehit olduğu saldırıya öncülük ettiği gerekçesiyle yargılanan Burhan Taş'a, katledilen her bir köylü için birer ve ülke birliğini bozmaktan da bir...

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi Dürümlü mezrasında 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin kamyona yüklü 15 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 16 köylünün şehit olduğu saldırıya öncülük ettiği gerekçesiyle yargılanan Burhan Taş'a, katledilen her bir köylü için birer ve ülke birliğini bozmaktan da bir kez olmak üzere verilen 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nce oy birliğiyle onandı. Patlamada 2 kardeşini, amcasını ve 13 kuzenini kaybeden Hacı Yaman, failin cezalandırılmasının acılarını hafifletmediğini ama devletin bu failleri yakalayıp cezalandırmasının kendileri için bir teselli oluşturduğunu söyledi.

Sur ilçesi, Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerin kamyona yüklü 15 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 16 kişi şehit olurken, 23 kişi de yaralandı. Kendi aracıyla patlayıcı yüklü kamyona öncülük eden ve olaydan sonra yakalanan Burhan Taş, yargılandığı dava sonucunda katlettiği her köylü için birer kez, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan da bir kez olmak üzere toplam 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi hukuken geçerli ve elverişli delillerinin incelenmesinde, verilen yerel mahkeme kararında hukuken bir isabetsizlik görülmediğinden sanığın temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Daire, vicdani kanının oluştuğu yerel mahkemenin duruşma sürecini yansıtan tutanakları ve gerekçe içeriği incelendiğinde sanığın olayın asli faillerinden olduğu yönünde kuşku bulunmadığına dikkat çekti.

80 KİLOMETRELİK YOL BOYUNCA ÖNCÜLÜK ETMİŞCeza Dairesi, Lice'de öldürülen terör örgütü PKK bölge sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçirilen dijital dokümanların çözümlemesinde, Dürümlü katliamıyla ilgili örgüt içi şifreli yazışmalarda sanık Burhan Taş'ın, bombalı kamyona Bingöl'ün Genç ilçesinden olay yerine kadar 80 kilometrelik yol boyunca öncülük ettiği bilgisinin yer aldığını belirtti. Daire, sanığın teröristlerle hareket ederek kamu binalarına saldırıyı gerçekleştirmek için teröristlerin kullandığı kamyonun polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmasının önüne geçmek ve kullanılan köy yolu güzergahlarında kolaylık sağlanması için öncülük ettiğinin altını çizerek, sanığa verilen 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı.'FAİLİN CEZALANDIRILMASI BİZİM İÇİN BİR TESELLİDİR'Saldırıda 2 kardeşini, amcasını ve 13 kuzenini yitiren Hacı Yaman, saldırının failinin 17 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasının acılarını hafifletmediğini ama devletin bu failleri yakalayıp cezalandırmasının kendileri için bir teselli oluşturduğunu söyledi. Katliamdan sonra 37 yetim ve 9 dul kadının da geride kaldığını ifade eden Yaman, şunları söyledi: "Öncelikle faili yakalamada katkısı geçen bütün devlet birimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hak eden kim olursa olsun cezasını çekmeli. Kimsenin devletin bütünlüğünü bozmaya hakkı yoktur. Gelip sivil vatandaşları katletmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunları yapan zaten insanlıktan nasibini almamıştır. Aradan 4 yıl geçti, 5'inci yıldayız ama acılarımız hala tazedir. Devletimiz sağ olsun bize böyle müjdeli haberleri veriyor. Bu bize teselli oluyor."'VATAN UĞRUNA 16 DEĞİL, 116 ŞEHİT VERMEYE HAZIRIZ'Vatan, bayrak ve ezan uğruna 16 değil, 116 şehit vermeye hazır olduklarını da dile getiren Yaman, vatanına bağlı Kürt görmek isteyenlerin gelip bu mezarlığı görmesini istedi. Terör örgütünü destekleyenlerin artık uyanması gerektiğini aktaran Hacı Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bugüne kadar devletimizin yolundan hiç şaşmadık, şaşmayız da. Devlete ihanet edenler, devlete karşı isyan edenler gelip buradaki 16 tane şehidi görsünler. Değil 16 şehit 116 şehidimiz de olsa yine yolumuzdan dönmeyiz. Terör örgütünü destekleyenler lütfen uyansın artık."


- Diyarbakır
Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı

Burhan Taş, Diyarbakır, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! "Aldatıldım" diyerek kendini savundu Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor
Söğüt Altın Madeni'nde rezerv 1,92 milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde rezerv 1,92 milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldi         
14:59
Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu         
14:36
TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti         
14:25
Teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakım sürecini atlattı Teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakım sürecini atlattı         
14:08
Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi         
13:53
Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı         
13:30
Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor         
13:05
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor         
11:40
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik         
10:14
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 15:13:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei