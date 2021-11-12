Son dakika gündem haberleri! - Son Dakika

Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı, yılbaşına kısa süre kala bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu gibi dünyada ve Türkiye'de son dakika olaylarla ilgili detaylı bilgilere bu sayfadan erişebilirsiniz.

YILBAŞI BİLET VE İKRAMİYE BELLİ OLDU

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine kısa sürede kaldı. Biletler 30 ila 120 lira arasında satışa sunuldu. Büyük ikramiye ise 120 milyon TL olarak belirlendi. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Milli Piyango heyecanı da artmaya başladı. Satışa sunulmaya başlayan biletlerin fiyatı da merak konusu oldu. Bayiler ve dijital ortamda satışa sunulan tam bilet, 120 TL'den alıcı buluyor.

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OKULDAKİ MATEMATİK ÖĞRETMENİNE GÜL GÖNDEREN HADEMEYE DAVA AÇILDI

Ankara'daki bir özel okulda çalışan matematik öğretmenine isimsiz güller ve şiir notları gönderdiği belirlenen hademe hakkında " cinsel taciz" suçundan dava açıldı. Hademenin hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Özel okulda beraber çalıştığı evli matematik öğretmenine ilgi duyan ve kadına isimsiz olarak 2 gül buketi gönderen hademe, yakayı ele verdi. Öğretmenin şikayeti üzerine hakkında dava açılan hademenin "cinsel taciz" suçunda 2 yıl hapsi isteniyor.



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SOKAK RÖPORTAJINDAN SONRA GETİR ÇALIŞANININ İŞTEN ÇIKARILMASI SES GETİRDİ

Konya'da verdiği sokak röportajında ekonomiyi eleştiren Getir kuryesinin işten çıkarıldığı iddiası büyük yankı uyardı. Sosyal medyada, yaptığı açıklamalar sebebiyle işine son verildiği öne sürülen kurye hakkında yazılı bir açıklama yapan Getir, kuryenin sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığına vurgu yaptı. Açıklamada, "İş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır" sözleri yer aldı.



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TARTIŞTIĞI KARISINI ARACIYLA DUVARA SIKIŞTIRDI

Ordu'da meydana gelen olayda, taksi şoförü İbrahim P., boşanma aşamasındaki eşinin üzerine aracını sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının gözü önünde yaşanan olayda ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Vahşetin yaşandığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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