Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan son gelişmeler - Son Dakika

"Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti", "Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Bugün başlayacak yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek", gibi gündemdeki son dakika gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

HAVA SICAKLIKLARI 10 DERECE DÜŞECEK

Yurdumuz bugün öğleden sonra Trakya üzerinden giriş yapacak yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. 8 gün boyunca devam edecek yağışların etkisiyle önümüzdeki hafta sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Meteoroloji'nin güncel raporlarına göre 1 Aralık itibariyle tüm yurtta yoğun kar ve sağanak yağış etkili olacak.

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KIRKLARELİ'NDE KORKUTAN ALARM

Kırklareli'nde yaşanan olayda, vatandaşların telefonlarına gönderilen "Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" mesajı büyük paniğe neden oldu. Kırklareli'nde bu sabah saatlerinde vatandaşlara giden bir tehlike mesajı paniğe sebep oldu. Cep telefonuna gelen "Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" mesajı vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu.

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CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKAN ADAM, ESKİ KARISINA ŞİDDET UYGULADI

Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'yi sokak ortasında dövüp saçlarını kesti. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle kurtulurken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Geçtiğimiz pazartesi günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde iddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak ortasında saldırdı. Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İzmir'de deprem konutları teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

