Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! - Son Dakika

Son dakika meydana gelen olaylar ile ilgili gelişmeler burada. 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının görüntüsü, uyuşturucu şüphelisi halının ardına saklanması gibi Politika, 3. sayfa ve gündemde yer alan bilgiler en güncel haliyle haberimizde yer almaktadır.

TALİBAN "EL KESME" CEZASININ GERİ GELECEĞİNİ AÇIKLADI

20 yıl sonra Afganistan'da yeniden yönetimi ele geçiren Taliban verdiği ılımlı mesajlar sonrası açıklamaları ile sözlerini çabuk unuttu. Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini açıklarken, "Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız" ifadelerini kullandı. Taliban'dan bu durum teyit eden bir açıklama geldi. Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi hırsızlar için uygulanan 'el kesme' cezasının geri geleceğini açıkladı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

KREŞTEKİ GÖRÜNTÜLER SONRASI CEZALAR BELLİ OLDU

2018 yılında İstanbul Tuzla'daki bir kreşte kaydedilen görüntülerde kız ve erkek çocuklarının topluca iç çamaşırsız tuvalete götürüldüğü ve tokatlandığı görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kreşteki rezaletle ilgili başlatılan davayı karara bağlayan mahkeme, kreş sahibi sanık Gülay Dağıtmaç'ın söz konusu suçu birden fazla mağdur çocuğa karşı işlediği gerekçesiyle 10 ay 15 gün hapis cezası verdi ve indirim uygulamadı. Davayı karara bağlayan Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Gülay Dağıtmaç'ı, 'terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak' suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

300 YAŞINDA OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADIN, SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçtiği ve 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosu sosyal medyada olay yarattı. Tıklanma rekoru kıran video, kullanıcıları da ikiye böldü. Birçok kullanıcı 300 yaşına kadar yaşamanın mümkün olmadığını söylerken kimileri de inanmayı tercih etti. Yaşlı kadınının videosunun altına "Teyze ölmeyi unutmuş" ve "Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta" gibi esprili yorumlar da yapıldı. 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosuna tüm dünyada yaşayan sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Mizahlarına Pakistanlı kadını alet eden kullanıcılar, "17 yaşında gireceğim ve yaşlanacağım diye korkan ben ve 300 yaşında ısrarla yaşamaya devam eden teyze...", "Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta", "Ben de eğer kocamdan erken ölürsem kocam başkasıyla evlenir korkusuyla 300 yaşında kadar yaşayabilirim rekor saymasanız da olur" "Teyze ölmeyi unutmuş" yorumlarını yaptı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ HALININ ARKASINA SAKLANDI

Kayseri'de ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, araması bulunan 7 kişi yakalandı. Uyuşturucu şüphelilerden biri halının ise arkasında gizlenirken bulundu. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan 10 şahıs için eş zamanlı operasyon düzenlendi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>