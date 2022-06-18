Son dakika gündem: Kazada yaralanan Sinem ile Beyza, sınava sedye ve tekerlekli sandalyeyle girdi

BURSA'da 21 gün önce geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Sinem Dede (18) ile Fatma Beyza Tüfek (18) sedye ve tekerlekli sandalye ile geldikleri okulda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde 27 Mayıs'taki kazada, Necmi Çakır yönetimindeki (58) 16 BFU 64 plakalı otomobile, Seçil Dilek'in (20) kullandığı 34 NP 6890 plakalı otomobil çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Sinem Dede, Sera Zeybek (18), Libanur Karaca (18) ve Fatma Beyza Tüfek yaralandı. 2 otomobilin çarpışmasıyla 6 kişinin yaralandığı kazanın, araç içi kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yaralanan sürücülerden Necmi Çakır ise bu anları 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.