Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazana özel etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazana özel etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak

15.04.2021 13:36

Son dakika haberler... Kültür ve Turizm Bakanlığınca ramazan ayı için hazırlanan etkinlikler, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ramazan ayı için hazırlanan etkinlikler, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak.

Bizim Yunus, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri, Yıldızlarla Buluşma, İlk Nefes Bir Dokunuş; Göbeklitepe, Dahi Çocuk Mozart gibi pek çok eser sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatrolarının sezon oyunlarından Sönmez Atasoy'un "Bizim Yunus" adlı eseri ramazan ayının ilk etkinliği olacak Restorasyonu geçen yılın sonunda tamamlanarak açılışı yapılan Ankara Resim ve Heykel Müzesinin Türkocağı Sahnesi'nde seyircisiz perde açacak tek kişilik oyun, 17 Nisan'da TRT 2 ekranlarından izlenebilecek.

Bakanlığın ramazan etkinlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Dahi Çocuk Mozart" konseriyle devam edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin ilk kez sahneleyeceği eser, Kadıköy Süreyya Operası'ndan yayınlanacak ve TRT 2'de izlenebilecek.

Neşat Ertaş'ın unutulmaz türkülerini senfoniyle harmanlayan Mersin Devlet Opera ve Balesinin "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri", Şef Serdar Yalçın'ın yönetiminde 24 Nisan'da canlı yayınla TRT Müzik ekranlarında olacak.

Yunus Emre Oratoryosu'ndan seçkiler

Yunus Emre'nin 700'üncü, Türk müzik tarihinin en önemli bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'un da 30'uncu ölüm yılında, bestecinin baş yapıtı Yunus Emre Oratoryosu içinden seçkiler 30 Nisan'da TRT Müzik'te canlı yayınlanacak.

Saygun'un öğrencilerinden ünlü piyanist Gülsin Onay ile Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu "Yunus'tan Anadolu'ya" adlı eser dinleyicilerini televizyon ekranlarından Yunus'un derin inanç yolculuğuna çıkaracak.

"Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" tiyatroseverlerle buluşacak

Ankara Devlet Tiyatrosunun Resim ve Heykel Müzesinin Türkocağı Sahnesi'nde seyircisiz sahneleneceği "Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" adlı oyun da 1 Mayıs'ta TRT 2 ekranlarından tiyatroseverlere ulaşacak.

Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerinden yola çıkarak Savaş Dinçel tarafından oyunlaştırılan eser, Sait Faik'in yaşam öyküsünü ve dünyaya bakışını anlatıyor.

Antik dans ve şarkıların büyülü atmosferinden başlayarak insanlık tarihinin yeniden yazıldığı Göbeklitepe'ye ulaşan müzikal bir yolculuk olan "İlk Nefes Bir Dokunuş; Göbeklitepe", 2 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'den ilham alan besteci Kemal Günüç'ün arp, ney ve seyirci için yazdığı konçertoyu Cem'i Can Deliorman yönetecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) seyircisiz düzenlenecek müzikal dinletide neyi Murat Salim Tokaç, arpı da Çağatay Akyol icra edecek. Müzikseverler dinletiye NTV'den ulaşabilecek.

Gürer Aykal CSO Sahnesi'nde

Türkiye'nin en önemli opera sanatçılarına Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasının eşlik edeceği "Gala Konseri" ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda seyircisiz düzenlenecek. Konser 8 Mayıs'ta TRT 2'de yayınlanacak.

CSO'nun yıllarca müzik direktörlüğünü yapan duayen orkestra şefi Gürer Aykal da uzun bir aradan sonra ilk defa CSO sahnesinde dinleyiciyle buluşacak.

CSO'da seyircisiz düzenlenecek "Yıldızlarla Buluşma" konserinde, bu yıl vefat eden Muammer Sun'un "Demet" adlı eseri ile Ferit Tüzün'ün "Söyleşi" eserine yer verilecek.

Müzik dünyasının en büyük piyano virtüözlerinden biri olarak kabul edilen, Türkiye'nin harika çocuğu unvanına sahip İdil Biret de konserin sonunda Mozart'ın 23 numaralı piyano konçertosu ile dinleyicilere müzikal bir şölen sunacak. "Yıldızlarla Buluşma" konseri 9 Mayıs'ta NTV ekranlarından sanatseverlere ulaşacak.

Yeni CSO açılış konseri ilk kez televizyon ekranlarında

Geçen yıl tamamlanarak görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşturulan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasının unutulmaz açılış konseri ise ilk defa 12 Mayıs'ta ekranlarda olacak.

Dünyanın en büyük opera yıldızlarından Angela Gheorghiu ile sayısız uluslararası ödül sahibi piyanist Güher- Süher Pekinel kardeşlerin seyirciyle buluştuğu konser, "CSO Bayram Özel Yayını"nda NTV ekranlarından izlenebilecek.

Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazana özel etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak
Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazana özel etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak
Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazana özel etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak
Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazana özel etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak

Göbeklitepe, Turizm, Opera, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazana özel etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak - Son Dakika


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