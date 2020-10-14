Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonunun boş tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Nallıhan istikametinden Ankara yönüne gitmekte olan 41 EH 561 plakalı Mustafa Ören idaresindeki tankerin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, araç sürüsü Mustafa Ören yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Nallıhan'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika