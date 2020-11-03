Son dakika haber... ABD Başkanlık Seçimleri 2020: En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan 'Başkan' seçilecek - Son Dakika

Son dakika haber... ABD Başkanlık Seçimleri 2020: En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan 'Başkan' seçilecek

03.11.2020 16:38
Son dakika haber... ABD Başkanlık Seçimleri 2020: En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan 'Başkan' seçilecek, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ABD vatandaşları bugün görevdeki Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump (74) ile Demokrat aday Joe Biden (77) arasında karar vermek için sandık başına gidiyor.

ABD vatandaşları bugün görevdeki Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump (74) ile Demokrat aday Joe Biden (77) arasında karar vermek için sandık başına gidiyor. Başkanlık seçimlerinde koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla oy verme işlemi daha önce başlamıştı ve bugün devam eden oy verme işlemi ise sandık başında fiziki olarak seçmenlerin oy vermesini kapsıyor. İki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul'dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.

TARİHTE EN YÜKSEK KATILIM

ABD 2020 Başkanlık seçimleri, tarihte en yüksek katılımın sağlandığı seçimler oldu, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle posta yoluyla oy kullanıldığı için seçmenlerin yüksek katılım sağladığı açıklandı. Kullanılan posta oyları geçen haftalarda posta yoluyla merkezlere gönderildi.BAZI EYALETLER SEÇİMDE ÖNEM ARZ EDİYORABD'nin eyaletleri coğrafik olarak farklı saat diliminde yer aldığı için, oy kullanma işlemi farklı saatlerde gerçekleşiyor, bu durum bazı eyaletlerde oy durumunu önemli hale getirerek seçim sonucunda anahtar rol oynayan eyaletleri belirliyor. Bir diğer önemli kıstas ise eyaletlerin sahip olduğu delege hakkı, örneğin California eyaletinin 55 delege çıkartma hakkı bulunuyor.     HER ZAMAN EN FAZLA OYU ALAN KAZANMIYORABD'de Başkanlık Seçimleri, iki aşamalı olarak yürütülüyor. ABD halkı sandığa giderek kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegelere oy veriyor. Halkoyuyla seçilen delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçiyor. Seçici Kurul'da 538 delege bulunuyor ve başkan seçilmek için adaylardan birinin toplamda en az 270 delegeye sahip eyaletler seçimini kazanması gerekiyor. Önemli olan delege sayısı olduğundan ülke genelinde en fazla oyu kazanan adayın başkan seçilemediği durumlar da oldu. Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, 2016 yılında ülke genelinde Donald Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almasına karşın yeterli delege sayısına sahip olamadığı için seçilememişti.KANYE WEST BAZI EYALETLERDE BAŞKAN ADAYIABD Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti adayı ve Demokrat Parti adayı dışında başka adaylar da seçime katıldı. Libertenyen Parti adayı Jo Jorgensen ile Yeşil Partisi adayı Howie Hawkins de başkan adayları olarak seçime girdi. Diğer yandan aralarında ünlü rapçi Kanye West'in de bulunduğu 7 bağımsız aday çeşitli eyaletlerde oy pusulalarına başkan adayı olarak girdi.BİDEN YUNAN VE ERMENİ LOBİSİNE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Demokrat Parti adayı Joe Biden, Yunanistan lobisine yakınlığı ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalardan dolayı iki kez özür dileyen bir siyasetçi olarak biliniyor. Geçmişte yaptığı sayısız gaftan dolayı pot kırmaya yatkın bir aday olan Biden, diğer yandan seçildiği takdirde sözde Ermeni Soykırımı tasarısını benimseyeceğini de açıklamıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Joe Biden, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... ABD Başkanlık Seçimleri 2020: En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan 'Başkan' seçilecek - Son Dakika Dünya


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... ABD Başkanlık Seçimleri 2020: En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan 'Başkan' seçilecek - Son Dakika
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