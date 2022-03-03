Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye'ye geliyor

03.03.2022 23:48
Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye'ye geliyor

Son dakika gündem haberi... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere 4-11 Mart tarihlerinde Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya- Ukrayna savaşını görüşmek üzere 4-11 Mart tarihlerinde Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sherman'ın İstanbul ve Ankara'dan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gideceği bildirildi.

Ziyaretlerin 4-11 Mart'ta gerçekleşeceğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcısı Sherman'ın seyahati, Putin'in kasti, sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgalini görüşmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve diğer yetkililerle görüşmek üzere 4-5 Mart tarihleri ??arasında İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'de başlayacak. Bakan Yardımcısı'nın buradaki toplantılarında, ABD-Türkiye iş birliğine ve Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak çıkarlarımıza ilişkin görüşmeler olacaktır."

Sherman'ın Madrid, Fas, Cezayir ve Kahire temasları

Açıklamada, Sherman'ın daha sonra 7 Mart'ta Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Angeles Moreno Bau ile bir araya geleceği ve burada da ABD-İspanya Siber Güvenlik Diyaloğu'nun açılış toplantısına katılacağı belirtildi.

İkilinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, koordineli olarak buna verilen yanıt ve güçlü transatlantik ortaklığı da dahil olmak üzere bir dizi sorunu ve zorluğu ele alacağı vurgulanan açıklamada, "Bakan Yardımcısı daha sonra 8-9 Mart'ta Fas'ın Rabat ve Kazablanka kentine gidecek." denildi.

Açıklamada, Sherman'ın Fas'ta Bölgesel Siyasi Konular üzerine ABD-Fas Stratejik Diyaloğu Toplantısı'nda ABD heyetine liderlik yapacağı ifade edildi.

Sherman'ın Fas Dışişleri Bakanı Nasır Bourita ile bir çalışma yemeğine katılacağı ve diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşeceği belirtilen açıklamada, Bakan Yardımcısı'nın girişimcilerin ve iş kadınlarının yer aldığı "Uluslararası Kadınlar Günü" etkinliğinde açılış konuşması yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Fas'tan 10 Mart'ta Cezayir'e geçeceği kaydedilen Sherman'ın burada da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmecid Tebbune ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceği aktarıldı.

Açıklamada, Sherman'ın Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile görüşeceği ve 5'inci ABD-Cezayir Stratejik Diyaloğu için ABD heyetine başkanlık edeceği belirtildi.

Bakan Yarcımdısı Sherman'ın 10 Mart'ta Kahire'ye geçeceği ifade edilen açıklamada, burada da Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve diğer üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, Sherman'ın Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı Mushira Hattab ile görüşeceği, Mısırlı insan hakları savunucularıyla görüşeceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Mart, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:15 Savaşın 8. gününde Rusya'nın hava saldırısı sonucu 33 sivil yaşamını yitirdi
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:59 Zelenski'nin "uçuşa yasak bölge" talebine ABD'den ret: Rusya ile savaşa yol açabilir, bunu planlamıyoruz
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'den yeni yaptırımlar: Bu kez Rus oligarklara ve Kremlin Sözcüsü'ne
22:24 Savaş bölgesinde CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı! Haber alınamıyor
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi! Elektrik faturalarını işaret ederek: Şahsi protestoma devam edeceğim
22:07 Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 23:54:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement