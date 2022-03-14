AGİT Dönem Başkanı Rau: "Rusya'nın sivilleri hedef alması devlet terörü" - Son Dakika
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AGİT Dönem Başkanı Rau: "Rusya'nın sivilleri hedef alması devlet terörü"

14.03.2022 20:46
AGİT Dönem Başkanı Rau: "Rusya'nın sivilleri hedef alması devlet terörü"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasını "devlet terörü" olarak nitelendirdi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasını "devlet terörü" olarak nitelendirdi.

AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, ABD'nin New York kentinde yıllık AGİT-BM işbirliği toplantısında konuştu. Rau, Rusya'ya Ukrayna'ya saldırmadan önce Rusya sınırları yakınında NATO varlığı konusundaki tüm şüphelerine ilişkin görüşme teklif edildiğini belirtti. Rusya'nın zamana oynadığını, icraatlarının bir maske olduğunu ileri süren Rau, Rusya'nın sebepsiz ve haksız tam ölçekli saldırganlığının Avrupa'da barış döneminin tarihe geçmesine sebep olduğunu ifade etti. Mevcut krize barışçıl çözüm bulmak için Rusya'yı anlamlı ve kalıcı diyaloğa çağıran Rau, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasını "devlet terörü" olarak nitelendirerek, "Rusya'nın altyapıyı, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu sivil tesisleri bombalaması terör eylemidir" dedi.

"TARAFSIZ KALMAM SALDIRGANIN LEHİNE"

"Rusya, kötü yönetilen, stratejik ve taktiksel açıdan başarısız askeri operasyonuyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı acımasız bir şakaya dönüştürmüştür. Kremlin, kendi saflarında gereksiz ölümleri önlemek yerine Ukraynalıların ruhunu kırmak amacıyla devlet terörü eylemi olan sivil altyapıyı ve insanları hedef almaya başladı" diyen Rau, BMGK'yı Rusya'nın Ukrayna saldırısını durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı.

Rau, Rusya'nın saldırganlığının dönem başkanlığını yürüttüğü AGİT'in varlığını ve ilkelere dayalı uluslararası düzenin istikrarını tehdit ettiğini ileri sürerek, insancıl hukukun ağır ihlali karşısında tarafsız olamayacağını, tarafsız kalmasının saldırganın lehine olacağını ifade etti.

(Ebru Orhan/İHA)

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Polonya, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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