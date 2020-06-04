Son dakika haber! Amasra ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın kalkmasının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ve 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra'ya, 2,5 ay süren sessizliğin ardından kısmen de olsa ziyaretçiler geliyor.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ilçeye salgın tedbirleri kapsamında uygulanan giriş yasağının kalkmasıyla sahil, park ve bahçelerde hareketlilik gözlendi.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle nüfusunun 10 katı misafir ağırlayan ancak İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla il dışından girişe bir süredir izin verilmeyen tarihi ve turistik ilçede bu kararın 1 Haziran'da kalkmasıyla vatandaşlar çay bahçelerinde oturdu, sahil kenarında gezdi, Amasra Kalesi, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan ilçenin özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu ifade eden Çakır, şunları söyledi:

"Pandemi süreciyle ilçemizde de ciddi tedbirler uygulandı. Koronavirüs salgınını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak için 16 Mart itibarıyla gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ivedi olarak uyguladığımız denetim ve maske dağıtımlarıyla bu süreci çok iyi yönettik. Vatandaşlarımız, 'Evde kal' çağrısına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etti ve ortaya gurur duyulacak bir tablo ortaya çıktı. Amasra'da teyit edilmiş sıfır vakayla bu süreci geçirdik."

- "Tedbir ve denetimleri taviz vermeden sürdüreceğiz"

Kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilçede yavaş yavaş bir hareketlilik oluştuğunu ve bu durumun hafta sonuyla daha da artacağını beklediklerini aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Amasra, turizmin başladığı ilk yerlerden biri ve Batı Karadeniz'in incisi. Ankara'nın da denizi olarak tanımladığımız ilçemizde günübirlik ziyaretçi sayısı ilçemiz nüfusunun 8-10 katına ulaşıyor ve bu sayı bayram tatili süresince 500-600 binleri bulduğunu biliyoruz. Bu sene ilçemize ziyarete gelecek dostlarımızdan beklentimiz de bu tedbirlere uymaları. Bizler de hem ülke hem Amasra olarak bu süreci daha iyi yönetme adına maske, sosyal mesafe gibi konularda ziyaretçilerimizi sıkacağız. Hem bilim kurulunun hem il ilçe hem il hıfzıssıhha kurulu kararları kapsamında denetimlere titizlikle devam edeceğiz. Çeşm-i Cihan Amasra'mız, hem misafirlerimiz hem ilçemizde yaşayan bilinçli hemşehrilerimizle bu süreci olumlu şekilde götüreceğiz, tedbir ve denetimleri taviz vermeden sürdüreceğiz."

- "Amasra'nın bu tablosunu koruyalım"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçedeki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve geçim kaynağındaki en önemli faktörün turizm olduğuna dikkati çekti.

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilçede özellikle balıkçı lokantaları ve otellerde yaşanacak hareketliliğin işletmeciler için can suyu olacağını belirten Boran, "Tüm işletmelerimiz, belirlenen kurallar çerçevesinde hazırlıklarını yaptı ve faaliyete başladı. Bizim ilçemize gelen ziyaretçilerimizden en büyük isteğimiz kurallara riayet etmeleri. İlçemiz, sıfır vakayla bu süreci geçirdi ve temennimiz aynı şekilde devam etmesi. İlçe halkımız, hem de misafirlerimizin özverisi, dikkati ve hassas tutumuyla Amasra'nın bu tablosunu korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.